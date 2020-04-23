五一假期出游是否有风险？专家：须全程做好防护 不建议高危人群外出

人民网北京4月23日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，五一将至，对于大部分近期没有病例报告的地区，出去旅行还比较安全，但是目前每日仍有新增境外输入病例或本土病例，我们要保持警惕，要意识到感染新冠肺炎的风险。对一些老年人、慢性病患者和孕妇等高危人群不建议出行旅游。

冯录召提醒有出行打算的朋友，要从三方面注意预防。一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂物品，以便在路上使用。

二是途中要做好防护。如乘坐飞机或火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

三是旅行期间要做好防护。在游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，当然要保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿时，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。

冯录召还提醒大家，在饮食方面也要注意。乘坐交通工具时，应尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品；如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。