国家卫健委：食品生产经营企业及其从业人员防护技术指南即将发布

人民网北京7月3日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委食品司副司长张志强介绍，不久前，国家卫生健康委发布了《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》。其中，特别提出了有关食品从业人员和消费者的防护要求，提出了包括从业人员个人卫生、健康管理、呼吸卫生，如何正确的戴口罩、保持服务距离，以及消费者进行食品采购和家庭食品制作等方面的防护措施建议。

张志强还提出，同样是在不久前，国家卫生健康委又组织食品安全国家标准审评委员会食品生产经营卫生规范专业委员会，研究起草食品生产经营企业及其从业人员新冠肺炎防护技术指南。认真研究分析新冠肺炎的传播特点，特别是国内外食品生产经营企业、集贸市场发生的若干起感染事件，参照世卫组织的有关文件，针对我国食品加工业、零售经营，特别是集贸市场，餐饮业的生产加工和服务特点，以及存在的主要问题，研究提出了更加全面、系统的防控措施，主要包括食品生产经营从业人员的培训、健康管理、个人防护和返岗复工程序，还对环境和设备设施的清洗消毒，受污染食品的应急处置，零售和餐饮服务防护措施等，该技术指南将于近日请专家审定后对外发布。

此外，张志强还介绍，食品安全国家标准审评委员会不久前审查通过的食品冷链生产经营卫生规范，对食品冷链生产、加工以及运输、销售的各环节提出了相应的强制性的食品安全要求。其中，包括对生产和销售场所的环境、运输工具的卫生状况以及全链条的食品污染防控等规定。该规范的实施将更加有力地防控新冠病毒造成的食品污染，该规范即将作为食品安全国家标准发布实施。