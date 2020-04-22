北京：疫情防控不能松劲

本报北京4月21日电（中青报·中青网记者 刘世昕）1例境外输入病例引发3位家人感染，最终导致北京市朝阳区成为截至4月20日18时全国唯一的新冠肺炎疫情高风险地区。北京市政府副秘书长陈蓓今天说，这起聚集性病例给北京的疫情防控工作敲响了警钟，现在还不能松劲，更要堵住防控中的漏洞，防止疫情反弹。

4月中旬，北京市疾控中心连续通报了4例新冠肺炎确诊病例。其中一名由美国返京的留学生在解除集中隔离回家后两天发病，其居家期间未与家人进行有效隔离，致使3位家人也被感染，另有62名密切接触者也需入院接受观察。

按照国家标准，累计确诊病例超过50例，且14天内有聚集性疫情发生即为高风险地区。也正因这起案例，北京市朝阳区成为高风险地区。陈蓓说，近期发生的境外输入聚集性疫情病例折射了首都疫情防控的复杂性。外防输入是北京最大的风险，内防反弹是最紧迫的任务，疫情防控要精准落实到复工复产复商复学和社会生活各方面。

北京已进入常态化疫情防控。陈蓓说，在这样的形势下，更要有危机意识，要通过复盘问题案例来查找漏洞，堵塞漏洞。在她看来，近期部分省市的聚集性疫情都暴露出防护疏漏、扎堆聚集、吃饭聚餐、院感防控薄弱等链式传播问题；北京这起境外输入家庭聚集关联病例也暴露了防控措施不到位、对漏洞不敏感等问题。

关于北京近期防控疫情反弹的几项措施，陈蓓介绍，首先，北京将在外围防线上继续发挥公安检查站的“关口”作用，持续保持公安检查站最高等级查控，做到逢车必查、逢人必核、逢人必测，全力筑牢首都疫情防控外围防线；同时，将进一步加强信息共享，做好第一入境点集中隔离期满人员赴京的后续服务管理，严格执行社区防控各项政策要求。

其次，要落实核酸检测“应检尽检”工作方案，对新冠肺炎病例和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者、经北京口岸入境人员等8类人群做到“应检尽检”，对其他人群做到“愿检就检”。

第三，要继续做好社区防控，尤其要高度关注境外进京人员隔离期间的健康管理。这类人员隔离期满后，对其再延长进行7天的居家健康观察。社区要与居家观察人员签订居家观察承诺书，确保其“足不出户”；同时，要在严格管控的基础上，有序推进快递、外卖、家政、房屋中介、设备安装等服务人员进入小区。

来源：中国青年报