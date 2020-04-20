新华社北京4月19日电 农业农村部种植业管理司副司长刘莉华19日说，从春播情况看，截至4月18日，全国春播粮食已经完成意向面积的21％，进度比去年快1个百分点，相信只要季季紧抓、环环紧扣，今年粮食能够实现稳产保供。

刘莉华在当天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，春播的粮食面积是全年面积的一半以上，目前早稻育秧已经结束，大田播栽已过八成，进度比去年快了2.4个百分点。目前秧苗长势比较好，为恢复双季稻生产开了好头。

关于我国粮食储备问题，刘莉华说，目前我国粮食储备充足，口粮完全自给，米面随买随有。

今年4月19日是二十四节气中的谷雨。刘莉华说，按照农时，谷雨之后春播就大面积进入高峰。她说，农业农村部将继续抓紧抓实抓好春耕生产各项工作，指导农民把意向面积落地、把关键措施落实，高标准高质量完成今年的春播任务，夺取夏粮丰收，赢得全年粮食丰收的主动权。