农业农村部：目前粮食储备充足 口粮完全自给米面随买随有

人民网北京4月19日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，目前，我们国家粮食储备充足的，口粮完全自给，米面随买随有。只要季季紧抓、环环紧扣，今年粮食是能够实现稳产保供的。

刘莉华表示，当前重点是要抓好今年的粮食生产，中央采取了一系列超常规的措施来稳住粮食生产，政策力度和工作力度都是多年少有。各地各部门认真贯彻中央的决策部署，统筹推进疫情防控和春耕生产，抢抓农时开展春管春播，促进粮食生产有了一个好的开局。

刘莉华介绍，从夏粮情况看，目前西南地区小麦已经在灌浆成熟，增产趋势明显；江淮、黄淮地区小麦正在孕穗抽穗，长势也总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。针对今年受暖湿气候影响，小麦条锈病、赤霉病发生较重的问题，各地也及时开展了统防统治和应急防治，防治面积是发生面积的1.6倍，基本做到了应防尽防，前期快速扩展的态势已经得到了有效遏制。

从春播情况来，春播粮食面积是全年面积的一半以上，今年春播粮食面积意向是一个增加的态势，特别是早稻面积有望遏制连续七年下滑势头，实现恢复增加。

据农业农村部农情调度，截至4月18日全国春播粮食已完成意向面积的21%，进度比去年快1个百分点。早稻育秧已经结束，大田播栽已经过8成，进度比去年快2.4个百分点，基本上早稻可以做到不插五月秧，目前秧苗长势比较好，为恢复双季稻生产开了一好头。

刘莉华说，“今天是谷雨，‘雨生百谷’，按农时，谷雨之后春播就大面积进入高峰。农业农村部将继续抓紧抓实抓好春耕生产各项工作，指导农民把意向面积落地、把关键措施落实，高标准高质量完成今年的春播任务，夺取夏粮丰收，赢得全年粮食丰收的主动权。“