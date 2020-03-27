农业农村部：湖北早稻育秧接近尾声 化肥农药准备充足

人民网北京3月27日电 （王国菁）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，目前，湖北的种子、化肥、农药等储备总体充足，小麦油菜长势好于上年，防病治虫、追肥补肥等田管措施落实到位。早稻育秧已经接近尾声，中稻、玉米等作物的播种进度也与常年相当。

“湖北是13个粮食主产省之一，2019年粮食产量545亿斤，占全国粮食产量的4%左右。”刘莉华介绍，湖北疫情最重，农业生产受到一定影响，农业农村部会同有关部门从以下三方面加大了对湖北春耕生产的支持：

一是帮助湖北制定了防疫情保春耕的工作方案，指导湖北做好疫情防控的前提下开展春耕生产，及时下拨2.1亿元农业生产救灾资金，支持湖北解决蔬菜采收难等问题。

二是农业农村部与湖北省进行了专题视频会商，协调帮助湖北解决春耕生产面临的突出困难和问题。

三是保障湖北春耕生产的农资供应，协调135家农药生产企业与湖北省内的1200家农资经销企业对接，解决小麦条锈病防治农药缺口。帮助解决春耕生产所需的60多万吨化肥缺口。会同有关部门，推动湖北磷肥重点企业加快复工复产。