农业农村部：全国春播粮食已达7480多万亩 进度同比加快

人民网北京3月27日电 （王国菁）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，目前看全国春耕春播比较顺利，截至3月26日，全国春播粮食7480多万亩，进度同比快0.6个百分点。早稻育秧已近七成，栽插1600多万亩，育秧进度快1.6个百分点，栽插进度快2.9个百分点。

刘莉华介绍，目前春耕春播从南到北陆续展开，此次强降温天气主要影响南方个别地区早稻育秧，造成部分已提前开花果树花芽受冻。降温前，农业农村部发出预警信息，指导降温地区及时开展肥水管理、增温保墒，排出田间积水，果园进行覆草盖膜，增强抗寒能力，受冻果树采取晚疏果、多留果方法，减轻灾害损失。据专家分析，目前我国南方主要靠小拱棚育秧，整体来说这次降温对春耕春播影响有限。

刘莉华表示，虽然寒潮天气对春耕春播影响较小，但春耕春播全程仍然有部分气象灾害需要密切关注。一是东北地区局部旱涝并存。黑龙江三江平原地区去年秋季降雨较多，土壤偏涝范围是近5年来最大，春播期可能发生局部内涝。同时，东北西部传统旱区由于今年春季气温偏高，土壤失墒快，干旱可能性较大。

二是早稻产区可能发生阶段性阴雨寡照。长江流域春季可能发生阶段性连阴雨，容易造成早稻烂种烂秧，影响栽插进度和秧苗正常生长发育。

三是西南华南局部地区春旱影响适时春播。云南、广东、广西去年降水少，蓄水不足，今年春季降水依然偏少、气温偏高，目前滇南部分地区已经旱象露头，对玉米、水稻、茶叶等生产带来不利影响。

“农业生产过程，实际上是防灾减灾，与自然界博弈的过程。”刘莉华说，当前重点是加强分类指导，在东北西部传统旱区大力推广抗旱坐水种、保护性耕作等措施，在东北东部低洼易涝地方组织农民及时排水除涝、整地散墒，南方早稻产区加强秧田管理，西南地区及时改种耐旱作物，确保高质量高标准完成春播任务，赢得全年粮食丰收主动权。