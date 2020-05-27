疫情变局中的“定心丸”：中国粮食产量平稳

新冠肺炎疫情暴发以来，各国限制粮食出口的消息时见报端，使得本已令人心忧的经济前景更加扑朔迷离。

据媒体报道，截至目前已经有俄罗斯、埃及、越南、印度、哈萨克斯坦、塞尔维亚、泰国、柬埔寨、乌克兰等十余个国家出台了限制农产品和食品出口的政策，那今年我们的粮食自给率怎么样？大疫之后会不会出现粮荒？李克强总理日前在政府工作报告中披露，2019年“粮食产量保持在1.3万亿斤以上”，可以说给全国人民吃了一颗“定心丸”。

对比历年数据，粮食产量保持平稳，确保谷物基本自给和口粮绝对安全都不存在问题。

但我国粮食安全中的结构性矛盾仍然存在，大豆等少数粮食种类的结构性短缺仍然需要通过进口来调剂。

受疫情影响，巴西等主要对华大豆输出国的农业生产和粮食物流短期内受到了一定程度影响。但巴西圣保罗大学国际问题研究中心粮食安全问题研究专家里卡多教授表示，“巴西是粮食生产国，不需要在粮食供应方面产生消极情绪”。巴西对华大豆和相关行业正期待“化危为机”继续扩大对中国的农产品出口。与此同时，中国践行自由贸易理念，履行加入世界贸易组织承诺，主动分享中国的粮食市场资源，推动世界粮食贸易发展的基本立场也没有变。

疫情之下，国际经济形势波诡云谲。但我们有理由相信，中国粮食安全战略坚定不变，中国推动世界粮食贸易发展的基本立场坚定不变，将成为这场疫情变局中的“定心丸”，给包括巴西在内的世界各主要产粮国带来稳定预期，也将确保中国人的饭碗继续牢牢端在自己手中。（张浩）