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专家：中医非药物疗法对新冠肺炎患者治疗恢复有积极作用

2020年04月17日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月17日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林表示，中医药除药物治疗以外，还有很多非药物疗法，在此次新冠肺炎救治中得到了很好的应用。例如针刺、艾灸、八段锦、穴位贴敷、隔物灸、热敏灸、拔罐等方法，在治疗上主要针对改善症状。

仝小林介绍，根据已统计的600多例的病人情况，恢复期病人主要存在14个主要症状，比如说咳嗽、胸闷气短、乏力、失眠、纳差、出汗、心慌等等，针对这些症状，中医药用非药物疗法往往会取得较好的效果。

“临床救治中，对重症病人配合针刺、艾灸，可有效减少呼吸困难、腹泻、咳嗽等症状；恢复期时，使用艾灸、火罐疗法减轻肺功能损害。”他说。

仝小林表示，恢复期课题刚刚开展，数据有待统计，目前的结果显示，中医药非药物疗法对轻症和重症的治疗恢复会发挥一定作用。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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