专家解读肿瘤防治核心要点：癌症是慢性病可预防

每年4月15日-21日是全国肿瘤防治宣传周。今年全国肿瘤防治宣传周的主题为“癌症防治共同行动”。

4月15日，河南省肿瘤医院副院长罗素霞在郑州向记者解读了国家发布的《肿瘤防治核心知识要点》。罗素霞表示，癌症虽然是一类严重危害群众健康的慢性病，但是可以预防，可通过多种方法早发现早治疗，以有效提高患者的生存时间和生活质量。

癌症是一大类疾病的总称，我国每年新发癌症病例超过350万，死亡病例超过200万，癌症防控形势严峻。

罗素霞介绍，癌症其实是可以预防的。当前可以通过三级预防来进行癌症的防控，一级预防是病因预防，减少外界不良因素的损害；二级预防是早期发现，早期诊断，早期治疗；三级预防是改善生活质量，延长生存时间。

普通民众可以通过改变不健康生活方式来预防癌症的发生。

“癌症是一种生活方式疾病，吸烟、肥胖、缺少运动、不合理膳食习惯、酗酒、压力、心理紧张等都是癌症发生的危险因素。而戒烟限酒、平衡膳食、适量运动、心情舒畅可以有效降低癌症的发生。”罗素霞介绍说，癌症的发生是人全生命周期相关危险因素累积的过程。癌症防控不只是中老年人的事情，要尽早关注癌症预防，从小养成健康的生活方式，避免接触烟草、酒精等致癌因素，降低癌症的发生风险。

罗素霞也强调，癌症不会传染，但一些致癌因素是会传染的。

“癌症是由于自身细胞基因发生变化而产生的，是不传染的，比如一些与癌症发生密切相关的细菌(如幽门螺杆菌)、病毒(如人乳头状病毒、肝炎病毒、EB病毒等)是会传染的。”罗素霞表示，通过保持个人卫生和健康生活方式、接种疫苗(如肝炎病毒疫苗、人乳头状病毒疫苗)可以避免感染相关的细菌和病毒，从而预防癌症的发生。

除此之外，规范的防癌体检也能够早期发现癌症。

罗素霞介绍说，防癌体检是针对常见癌症进行的身体检查以发现早期癌症或癌前病变，从而进行早期干预。胸部低剂量螺旋CT可以检查肺癌，超声结合钼靶可以检查乳腺癌，胃肠镜可以检查消化道癌等。

如果不幸查出罹患癌症，早诊早治是提高癌症生存率的关键。“癌症的治疗效果和生存时间与癌症发现的早晚密切相关，发现越早，治疗效果越好，生存时间越长。关注身体出现的癌症危险信号，出现可疑症状应及时到医院进行诊治。”罗素霞说。

罗素霞也建议普通民众，发现癌症要选择正规医院接受规范化治疗，不要轻信偏方或虚假广告，以免贻误治疗时机。

罗素霞表示，癌症康复治疗可以有效提高患者的生存时间和生活质量。

“癌症康复治疗包括心理康复和生理康复两大部分，是临床治疗必要的延续和完善。癌症患者的康复要做到：乐观的心态、平衡的膳食、适当的锻炼、合理的用药、定期的复查。疼痛是癌症患者最常见、最主要的症状。要在医生帮助下通过科学的止痛方法积极处理疼痛，不要忍受痛苦。”罗素霞表示，患者要正视癌症，积极调整身体免疫力，保持良好身心状态，就可能达到病情长期稳定，与癌症“和平共处”。(记者 韩章云)