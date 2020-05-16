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“全国美容业统一采购平台”在京启动线上发布会

2020年05月16日11:36 来源：人民网-人民健康网

近日，由国颜美容企业管理中心联合国颜美容产业集团建立的“全国美容业统一采购平台”在京启动上线。

全国美容业公共管理服务总平台新闻中心发言人、原国家食品药品监督管理总局宣传新闻司副司长申敬旺在发布会上表示，希望通过设立“全国美容业统一采购平台”，运用现代化数字化手段和方法强化行业自治管理，从产业研发、生产、制造、销售的源头上推动行业健康规范发展。

“全国美容业统一采购平台”集合了全国医疗美容行业各领域的制造商、品牌代理商和购货商。为确保产品质量和服务质量，实现产品可追溯化管理，平台实行认证制，卖家和买家均需通过认证和资质审核，通过后方可进行线上交易。为广大消费者提供放心的服务。

同时为促进消费，尽快使医疗美容行业恢复到疫情前水平，会议上来自全国各地的行业人士共同倡议，发起6月18日全民爱美日活动。

会上还宣布组建“全民爱美日活动组织委员会”，由全国各地和专业领域的大型企业负责人组成，具体负责各地区和专业领域全民爱美日的活动。

(责编：李轶群、许晓华)


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