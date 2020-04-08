工信部：医用防护服、呼吸机等产能基本满足国内需求

人民网北京4月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，当前，海外疫情加速蔓延，国内防疫形势依然严峻，防疫物资的需求依然较大。从供需情况看，医用防护服、医用防护口罩、医用隔离眼罩/面罩、测温仪、呼吸机产能已基本能满足国内需求，企业也正尽力组织扩大出口。

曹学军介绍，通过全力动员复工复产，支持企业技改扩产，开辟绿色通道，加快生产企业资质审批，加强人员、设备、原辅材料运输等关键环节的协调，口罩、防护服、隔离眼罩/面罩、测温仪等医疗物资产能产量大幅增长。

曹学军表示，截止4月5日，一次性医用防护服日产能达到150万件以上，医用N95口罩日产能超过340万只，重点跟踪企业医用隔离眼罩/面罩达到29万个，全自动红外测温仪日产能1万台，手持式红外测温仪日产能40万台。

曹学军强调，工信部将加强产业链协调，引导企业优化产品结构，精准对接国内外的需求，严格指导企业执行相关标准，确保产品质量，为国内外抗击疫情继续做出贡献。