医疗救治设备基本满足湖北抗疫需要

人民网北京3月4日电 （记者邱超奕）国务院联防联控机制4日召开新闻发布会。截至3月3日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例27433例，其中重症病例6416例，累计治愈出院病例49856例，累计死亡病例2981例，累计报告确诊病例80270例。现有疑似病例520例。

工信部装备工业一司司长罗俊杰说：“我们推动25个省份、31家重点企业以及2000多家配套零部件企业按时复工复产，保障医疗设备的产业链正常运转。截至3月3日，重点监测的企业共为湖北及武汉提供了约6.5万台（套）医疗设备，其中无创呼吸机1.4万台、有创呼吸机2900余台、心电监护仪1.5万余台、呼吸湿化治疗仪5000多台、空气消毒机1.5万余台。”

工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，每日保障湖北地区防护服的数量达到25万件，已连续十几天超出当地需求。下一步要兼顾全国其他地区防控需要，确保产品质量，按需组织生产。此外，工信部还对30种重点药品和70余种中药饮片的情况开展动态监测，α—干扰素、激素类药物、检测试剂盒等目前能够满足湖北一线需求，中药饮片库存也相对充足。

“目前湖北省医疗救治设备从初期十分紧缺的状况，到目前已基本满足抗疫需要。”国家卫健委规划司司长毛群安说。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 02 版）