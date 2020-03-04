工信部：协调保障湖北地区防护服数量每日达25万件
人民网北京3月4日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部消费品工业司副司长曹学军表示，一个多月以来，物资保障加强统筹协调，采取有力措施，通过动员企业复工复产，支持企业技改扩产扩能，加强人员、物资、运输保障协调，防护服的产能和产量快速增长。
曹学军说，目前防护服的生产供应已经由十分紧缺转为满足需求。每日协调保障湖北地区防护服数量达到25万件，已经连续十几天超出湖北地区需求。虽然现在全国现有确诊病例数量在下降，但是疫情防控仍处于吃劲阶段，防护服的生产供应不能放松。
“在充分保障湖北地区需求同时，要兼顾全国其他地区的防控需要，引导企业注重疫情形势的变化，增强生产柔性，确保产品质量按需组织生产，提升有效供给能力。”他说，中国是防护服生产大国，工信部鼓励国内防护服生产企业积极对接国外需求，按相应标准规范生产出口，为全球共同抗击疫情做出贡献。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn