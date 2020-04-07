专家谈治愈患者管理：全流程管理、密切监测、定期复查

人民网北京4月7日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强就治愈出院患者的复诊复查等相关情况作出回应。

王贵强表示，对新冠肺炎患者需要进行全流程管理。第七版诊疗方案中，明确规范了患者出院后的管理，包括三项措施：一是定点医院要在出院前将患者病历资料提供给出院后的随访观察医疗机构；二是患者出院后需进行居家自我隔离观察；三是密切监测治愈患者的病情变化。

王贵强说，国家卫健委发布了一系列关于新冠肺炎患者出院后康复、随访管理的文件，进一步细化管理要求。其中强调除居家隔离要每日测量体温以外，出院后第2-4周需到定点医院进行随访。复查实验室指标，包括生化、血常规、病原学检测以及肺部CT影像学变化等。

王贵强表示，出院患者的康复管理仍然不能放松，需要密切监测和随访，保证治愈患者不会出现病情变化，有病情变化能够及时救治。（实习生武雯婧）