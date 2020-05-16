专家：新冠肺炎诊疗方案的快速更新为降低病亡率发挥了重要作用

人民网北京5月16日电 （许心怡）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠疫情诊疗方案从1月15日第一版到3月3日第七版，更新的速度非常快。中国新冠肺炎诊疗方案的快速更新为降低病亡率发挥了重要作用。

王贵强介绍，新冠疫情突如其来，疾病的很多方面，包括发病机制、临床转归等都不清楚。“随着对这个疾病的认识，我们更新了防控策略，不断更新诊疗方案。这次新冠疫情应对工作强调降‘两率’，一个是降发病率，通过全国上下一致战疫，发病率得到有效控制。另外一个重要指标是病亡率，病亡率的控制有赖于临床医疗救治。卫健委为了有效降低病死率，采取了一系列工作，其中很重要的就是迅速更新指南。”王贵强说，中国的新冠肺炎诊疗方案的快速更新为降低病亡率发挥了重要作用。诊疗方案的更新是依据不断积累的临床经验以及科研数据，还有我们对这个疾病的逐渐认知，包括发病机制、病理、临床转归等，根据这些信息不断进行调整。

“比如诊断，从最早的核酸诊断，后来强调抗体血清学也可以作为诊断，还有病原学的检测。病原检测最早是采集咽拭子做检测，后来为了提高检测敏感性，我们强调采集鼻咽拭子，后来又强调痰标本，下呼吸道标本，这都是我们对检测阳性率的判断，以及对疾病的认识作出的调整。更重要的是对临床救治环节的完善。”王贵强介绍，还有预测预警指标，比如哪些病人病情可能会变重，临床治未重的理念非常重要，从最早乳酸发现和病亡有关系，和白细胞介素-6、C反应蛋白等的关系，后来到第七版有预测预警指标，成年人、小孩都有相应的预测预警指标，可以用来指导临床实践，如果这些指标高了，就知道这个病人可能会变重，要积极进行抢救和干预。我们对重症患者的救治，后来越来越细化。患者中很多人都是老年人，患有基础病，病亡率高，我们强调多学科的诊疗模式，大大提升了救治的成功率。还有中医中药，篇幅越来越大，越来越具体。

王贵强指出，新冠疫情诊疗方案的快速更新，体现了对这个病的逐渐认知，并且通过认知的基础，把最新的、最有效的治疗方案介绍给医生，指导临床实践。