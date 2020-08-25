健康管理研究与培训中心在北京揭牌成立

8月24日，健康管理研究与培训中心在北京正式揭牌成立。成立大会由中国健康促进基金会常务副理事长兼秘书长徐卸古主持。基于疫情防控的考虑，本次会议采取了线上线下相结合的模式。

据了解，健康管理研究与培训中心由中国健康促进基金会、中华医学会健康管理学分会，中华健康管理学杂志编辑部，中关村新智源健康管理研究院，中关村卓益慢病防治科技创新研究院，中国营养学会健康管理分会6家单位共同发起成立，是以健康管理研究与培训为主要内容的社会公益性单位。该中心得到了微医集团（浙江）有限公司，美年大健康产业控股股份有限公司，北京妙医佳健康科技集团有限公司等社会大健康企业的特别支持。

中国健康促进基金会终身荣誉理事长、中华医学会健康管理学分会终身荣誉主任委员白书忠在会议开始做了开场致辞。他表示:“希望通过中心这个平台，团结和依靠全国健康管理相关的社会团体，热爱健康管理事业的专家学者、从业人员和健康管理相关的企事业单位，推动和促进健康管理理论研究和实践的创新；同时通过培训加强健康管理人才培养；努力提升健康管理医学服务机构规范化、正规化建设水平和服务能力；逐步解决影响健康管理持续发展的实际问题。走出一条产学研用相结合，健康管理与社会健康保险相结合之路，促进自身和相关健康产业的快速发展。”

会上，中华医学会健康管理学分会主任委员曾强宣读了《关于成立“健康管理研究与培训中心”的决定》。中心聘请王宏广、顾东风、韩雅玲、陈香梅、王福生、刘又宁6位专家为首批咨询指导委员会委员，聘请杨月欣教授等18位专家为专家委员会委员。

此外，中华医学会健康管理学分会前任主任委员、健康管理研究与培训中心常务副主任武留信还进行了“健康管理研究与培训中心发展设想与年度计划”主题报告，对开展健康管理（体检）机构质控培训、主检医师培训以及慢性病防控优质健康管理服务包的相关研究与培训等项目进行了具体的介绍。