张文宏：各国病死率不同 主要与医疗资源调配有关

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 （刘卿）新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

法国南方华人总商会会长潘春林介绍，他所在的法国城市马赛，目前华人死亡率为零。同时，他对法国感染新冠肺炎死亡率为何高于中国，法国病毒基因、人群体质和血型是否与国人不同提出疑问。

张文宏表示，从病毒本身来讲，现在世界各地的病毒均在世界基因文库里测序，经过详细比对及病毒序列解析，发现虽然法国病死率9%，英国病死率8%，意大利病死率13%，德国病死率1%，但整个欧美地区病毒都是传来传去，之间并无差异。

“各个国家病死率不同的原因，主要在于早期医疗资源的分配差异。”张文宏认为，法国巴斯德研究所与德国科赫研究所科研水平很高，欧盟国家中医生成套体系的培训差异性也不大，医疗水平差异性不大的前提下，各国病死率的不同主要与医疗资源调配有关。

张文宏说，目前欧洲战疫的主要任务是将疫情阻挡住，而不是几个月内把它完全消灭掉。之前在与国外专家交流的过程中发现，他们更希望国民居家自行隔离，疫情得到控制后，对医院资源进行重新调配，让医疗资源处于可分配、可调动的动态平衡中。

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