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世卫组织：卫生系统和重症监护超负荷是病死率激增原因之一

2020年04月07日16:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月7日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎患者医疗救治和抗击疫情中护理工作发挥的作用有关情况举行发布会，会上，世界卫生组织驻华代表高力表示，从致死率分析中得出的结论，可让卫生系统更好地应对特殊情况下激增的卫生需求。

针对疫情暴发最初，病死率为何较高的问题，高力认为，这是出现一种新发传染病非常常见的现象。当最初病例激增时，卫生系统不堪重负，尤其像重病监护服务无法承担病例数量的激增。随着各方面的努力，包括医务工作者更高质量的救治，病死率出现进一步下降，急剧攀升的曲线变得平缓，病死率降低，医疗系统负担降低。

高力表示，全球在病例管理政策方面也有变化，比如，最初轻症没有作为病例，作为分母来计算。后续通过更广泛的检测，使得总病例数更加准确，分母扩大，随之病死率也有所下降。“武汉也在做病死率的建模研究，后续计算结果达到1.4%或1.5%，比最初计算的病例数和死亡病例数的致死率要更低。”高力说。

高力表示，关于致死率，有众多假设理论和不同解释，但从致死率分析对比中得出的实践指导意义结论，让卫生系统更好地做好准备，使其有能力应对在特殊情况下激增的卫生需求。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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