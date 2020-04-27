国家卫健委：四项举措加强边境地区疫情防控

人民网北京4月27日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会，会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，本月21日，国家卫健委派出专家组到云南、广西、西藏，对边境地区防控工作进行现场指导，针对目前边境防控工作采取“一地一策”原则。

王斌介绍，我国有9个省份和周边15个国家陆地接壤，陆地边境线长约2.2万公里，云南和广西出入境人员占全国出入境人员的80%以上；同时，我国边境地区地广人稀，医疗机构少，医务人员相对不足，实验室检测能力等相对不够。因此，南亚疫情输入风险较大。

针对西南边境地区口岸城市疫情防控的具体措施，王斌表示，根据中央指导组要求，4月21日，国家卫健委派出由16名专家组成的西南片区工作组，到云南、广西、西藏，对边境地区防控工作进行现场指导、制定实施方案。

王斌表示，目前边境防控原则是一地一策，一个口岸一个策略，边境地方领导分区包干、落实责任，加强边境地区的薄弱环节。主要采取四方面措施：

第一，进一步压实属地责任、主体责任、主管责任。目前，边境省份及口岸城市的党政领导，已把疫情防控作为重中之重，切实履行领导责任，加强省内、市内联防联控工作，统筹调配医疗资源，加大对口岸城市防控人员、防控物资调配。

第二，边境省份在本省内调配医疗物资和医疗卫生人员的同时，国家增派疾控人员和医疗人员，帮助地方进一步完善相关措施，开展培训和应急演练，提升患者救治能力，使关口前移、入境管控、社区排查管理、门诊监测、医疗收治落到实处，把国门到家门的闭环管理落实到每一个入境人员。

第三，国家层面进一步协调相关部门支持医疗设备、检测试剂、实验室设备、防护物资，切实做好检验检测、隔离观察点、方舱医院、定点救治医院的能力储备。

第四，进一步加强对边境市、县目前工作落实情况的督导检查。