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专家谈新冠与非典救治差异：四个方面都有显著进步

2020年04月29日16:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月29日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京医院呼吸与危重症医学科副主任许小毛在谈到新冠救治与非典救治的差异时，从院感防护、病情变化、救治手段和救治策略等四个方面进行了回应。

许小毛表示，此次新冠疫情的防护措施和非典时期相比有两个方面不同，一是防护更加规范、流程更加细致；二是防护装备齐全，较17年前有较大改善。

针对病情变化，许小毛介绍，SARS病例数共5千多例，病死率6.5%左右，新冠在中国目前为止8万多例，病死率大概是5.5%。SARS主要病变集中在肺部，表现为呼吸窘迫，病死率高。新冠肺炎主要病情病变的部位除了肺部之外，累及了全身各个脏器，包括心脏、神经系统感染、肾功能、凝血系统异常等。

许小毛表示，救治手段方面避免了SARS期间使用的大剂量激素，减少了因此带来的副作用。投入使用先进的仪器和技术，包括有创呼吸机、高流量、床旁血滤、ECMO技术等。

许小毛说，在救治策略层面与非典时期也有不同。新冠病人基数大，此次采取方舱简易病房的策略，做到“应收尽收”，切断传染途径，是疫情取得重大胜利的一个重要决策。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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