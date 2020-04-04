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国家粮储局：各地交通、用工陆续恢复 企业粮源采购运输较顺畅

2020年04月04日16:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，目前国内疫情逐渐缓解，各地交通、用工陆续恢复，企业粮源采购、运输已经比较顺畅。

秦玉云表示，我国玉米收购旺季一般是头一年10月到次年4月，目前农户手中还有部分余粮待售，企业可以根据加工需要自由采购。旺季收购结束后，国家粮储局将适时组织政策性玉米投放市场，保证企业用粮需要。

秦玉云介绍，今年2月初因疫情防控前期，一些管控措施导致交通不便、用工困难，南方部分省市反映饲料加工企业用粮偏紧。为帮助南方饲料企业就近就便解决好用粮问题，2月7-11日，国家粮储局组织了296万吨政策性玉米拍卖，成交132万吨，满足了企业阶段性的用粮需求。从交易情况看，成交率45%，这说明实际上粮源并不是很紧张。

(责编：刘卿、李栋)


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