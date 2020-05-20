2020年夏粮收购工作陆续展开

随着小麦、油菜籽零星上市，夏粮收购陆续展开，有关部门要求扎实抓好2020年夏季粮油收购工作，坚守农民“种粮卖得出”底线。

记者19日从国家粮食和物资储备局获悉，为切实抓好夏季粮油收购工作，国家粮食和物资储备局联合国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国农业发展银行发出通知，要求各地落实粮食安全省长责任制，顺应改革趋势，为各类市场主体入市收购创造良好条件；建立健全市场化融资支持机制，搭建银企对接平台，主产区要建立完善粮食收购贷款信用保证基金机制，组织中央和地方储备粮承储企业及早入市；深化产销合作，引导销区企业到产区建立粮源基地；促进农企对接，鼓励各类企业与家庭农场、农民合作社等新型经营主体建立稳固购销关系，让农民分享粮食收购、加工、销售等环节收益；中储粮要按照小麦和稻谷最低收购价执行预案要求，做好预案启动准备工作。

据介绍，为确保全年粮食收购工作开好局，国家粮食和物资储备局年初即着手谋划，多次专题研究，4月下旬召开视频会议督导调度主产区收购准备情况。各地加强调度，细化工作方案。江苏、江西、河南、湖北、湖南、四川等省人民政府召开会议专门研究收购工作。各地强化服务措施，为农民提供清理、干燥、收储、加工、销售等社会化服务。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云说，针对部分省份仓容紧张的实际情况，将采取一些应对措施。一是加大政策性粮食销售力度，在粮源安排上向重点省份倾斜，今年以来小麦和稻谷已累计成交180亿斤，为上年同期的3.4倍。二是加大仓房维修改造力度，统筹粮食储备轮换吞吐等，加快腾仓备仓进度。三是进一步摸排社会仓容状况，充分挖掘潜力。（记者王立彬）