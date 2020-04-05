我国粮食产量丰库存足 不必囤积抢购

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，我国粮食产量丰、库存足，即使在前一阶段国内疫情较严重时，老百姓家里都是米面无忧，现在更没有必要抢购囤积。

魏百刚介绍，近年来，我国粮食连年丰收，已连续五年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高，小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮绝对安全有保障。

农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，我国粮食多年丰收，库存较为充裕；夏粮丰收有望，春播进展顺利；口粮完全自给，国际影响有限；米面随买随有，不必囤积抢购。今年粮食种植意向面积稳中略增，目前夏粮长势较好，丰收有基础，春播进展总体顺利，粮食生产已经有了一个好的开局。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍， 我国粮食库存主要分为政府储备、政策性库存和企业商品库存。其中，政府储备包括中央储备粮和地方储备粮。疫情发生以来，我国粮食和物资储备部门加强市场粮源调度，有序组织拍卖政策性粮源，有效保障了市场需求。到目前为止，我国没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。

秦玉云表示，目前稻谷、小麦的库存量能够满足一年以上的市场消费需求。不少城市的成品粮（面粉、大米），市场供应能力都在30天以上。囤大米完全没有必要。大米、面粉在家中保管不好容易生虫，放久了品质、口感也会下降，建议大家根据家庭需要适量购买。

热点回应

1、疫情期间国际粮食价格上涨，影响是否会传导至国内？

农业农村部发展规划司司长魏百刚：当前世界粮食供给是充足的，2019至2020年度世界粮食(不包含大豆)供给量为34.7亿吨，总需求量为26.7亿吨，期末库存近8亿吨，库存消费比近30%，从全球供应总量来看，不存在短缺问题。近期国际粮价上涨，更多是疫情造成恐慌性消费的影响。我国谷物净进口量1468万吨，不到300亿斤，占我国谷物总消费量的2%左右。国际粮价上涨对国内粮价的影响十分有限。最重要的是，我国小麦、稻谷库存充足，一旦粮食市场出现波动，我国有充分的调控手段进行平抑，完全有能力应对外部影响。

2、随着境外疫情蔓延，我国在粮油保供上有哪些措施？

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云：未来将继续坚持粮油市场日监测、日报告制度，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，第一时间做好应对准备；目前已建立了540家粮油加工企业保供协作机制、12家骨干龙头企业联系制度和湖北等五省联动保障机制，将认真抓好央地协同、区域协同、产销协同、企业协同，形成保供稳价合力。同时会根据市场需要，继续组织好政策性粮食拍卖。（记者 刘欢 任敏）