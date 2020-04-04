国家粮储局：稻谷、小麦库存量能满足一年以上市场消费需求

人民网北京4月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，近年来，粮食库存总量持续高位运行，目前稻谷、小麦的库存量能够满足一年以上的市场消费需求。不少城市的成品粮，也就是面粉、大米，市场供应能力都在30天以上。

秦玉云介绍，我国粮食库存的构成主要分三大类。第一，政府储备。第二，政策性库存。第三，企业商品库存。此外还有一部分农户存粮，这部分通常不统计在库存范围内。政府储备包括中央储备粮和地方储备粮，这是守底线、稳预期、保安全的“压舱石”。地方储备粮就是按照能够满足产区3个月、销区6个月、平衡区4.5个月市场供应量建立的。政策性库存是国家实行最低收购价、临时收储等政策形成的库存，这部分库存数量相当可观，常年在市场公开拍卖。企业商品库存是指企业为了经营周转需要建立的自有库存。目前入统企业有4万多家，这部分库存规模数量也不小。

秦玉云指出，疫情发生以来，粮食和物资储备部门加强市场粮源调度，有序组织拍卖政策性粮源，有效保障了市场需求。目前为止，没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。