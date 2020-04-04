国家粮储局：加强协同联动 形成粮油市场保供稳价合力

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，疫情发生以来，在各方共同努力下，粮食市场供应充足、价格稳定、运行平稳。下一步，国家粮储局重点抓好四方面工作。

一是加强组织领导，充分发挥粮油市场保供稳价工作机制作用，细化工作方案，强化责任考核，把各项工作措施落细落小落实。

二是加强监测预警。继续坚持粮油市场日监测、日报告制度，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，第一时间做好应对准备。

三是加强协同联动。前一段时间，建立了540家粮油加工企业保供协作机制和12家骨干龙头企业联系制度，湖北等五省联动保障机制，国家粮储局将认真抓好央地协同、区域协同、产销协同、企业协同，形成保供稳价合力。

四是加强粮源供应。根据市场需要，继续组织好政策性粮食拍卖。国家粮储局将密切监测市场动态，如果有需要，将及时加大拍卖力度，确保市场供应。