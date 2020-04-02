中央指导组：加快新冠肺炎疫苗、治疗技术和药物科研攻关

新华社武汉4月1日电 （记者赵文君 胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰1日召开抗疫一线专家院士和科研工作者座谈会，听取新冠肺炎疫苗研发、治疗技术和药物科研攻关等进展情况汇报，强调要坚持临床和科研结合，打破壁垒，总结经验，给予更大支持，推动超常规创新，为战胜疫情提供有力科技支撑。

孙春兰说，在湖北武汉抗疫斗争中，有关院士、专家带领团队科研人员，针对前期没有特效药可用的状况，以救治需求为导向，筛选出中药“三药三方”等一批具有明显疗效的药物，推动重组新冠疫苗启动临床试验，血浆治疗、干细胞治疗等技术实现突破进展，不断完善诊疗方案，患者治愈率从初期的14%提升到93%。这些成果是抗击疫情中国方案的重要组成部分，为新冠肺炎有效救治提供了有力保障，提振了全国人民的信心，彰显了我国医疗科研攻关和自主创新能力。

孙春兰强调，当前以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断，外防输入、内防反弹成为疫情防控工作重点，要充分发挥有效药物和治疗技术的作用，加快疫苗研发进度，优化临床应用注册申报、审批流程，争取早日取得关键突破。及时借鉴吸收各国科研成果，总结推广有效药物和治疗技术，特别是推动中医药“走出去”，在新冠肺炎防控国际合作中发挥积极作用。