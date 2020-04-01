外省返京一律14天居家或集中观察

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，会上介绍，本市对现有居家观察人员进行全面检查，重视无症状感染者监测、隔离和治疗，已有1.8万余名滞留湖北的北京人员返京。此外，按照北京疫情防控有关要求，对所有外省市返京人员一律实行14天居家或集中观察，没有例外、一视同仁。

对现有居家观察人员全面检查

市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建介绍，截至3月31日12时，北京累计报告境外输入确诊病例164例，治愈出院20例；累计报告本地确诊病例416例，治愈出院398例。3月24日以来，本市连续7天报告无本地新增确诊病例。

徐和建介绍，本市目前面临愈发严峻的疫情输入风险，外防输入，内防反弹，两方面都要绷紧弦，不松劲。对所有入境人员全面落实集中医学观察和核酸检测的规定，对现有居家观察人员进行全面检查，落实健康监测管理，确保各项措施严格到位。集中医学观察点管理工作要跟上，落实各项防疫规定，抓好食品安全、饮食管理、环境消杀等，消除安全隐患。继续做好滞留湖北人员返京工作，确保安全有序。抵京后既要严格执行医学观察措施，又要多些关心温暖。重视无症状感染者监测、隔离和治疗。对疫情期间的违法违纪行为严肃处理。

外省返京人员一律14天居家或集中观察

北京市重点站区管理委员会副主任、新闻发言人毛军表示，根据当前疫情发展态势和面临风险，北京将继续坚持严防严控。目前，按照北京疫情防控有关要求，对所有外省市返京人员一律实行14天居家或集中观察，没有例外、一视同仁。我们防的是病毒、防的是疫情。

毛军提示，湖北返京人员须首先在“京心相助”小程序线上申报，社区核对填报信息，相关部门审核同意后，通过铁路“点对点”抵京，由街乡安排专人专车转送至社区或自驾到达社区，社区核对信息，符合居家观察条件的，实行居家观察；不具备条件的，送至集中观察点。在此，也提醒准备返京的滞留湖北的北京人员，请提前通过“京心相助”小程序进行登记，避免影响正常返京。据毛军介绍，从3月25日开始至3月30日，已有1.8万名滞留在湖北的北京人员乘坐21趟高铁和公路自驾返京。

无症状感染者纳入临床观察和治疗

近期，媒体报道有的省出现零散的无症状感染者，并由此传染给他人。无症状感染者是什么情况，疫情防控期间市民应如何做好自身防护？面对无症状感染者，本市有哪些举措？北京地坛医院感染中心主任张福杰对此进行解答。

张福杰表示，无症状感染者确实是存在的。国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》第5版、第6版和第7版中都指出，传染源主要是新冠肺炎的患者，无症状感染者也可能成为传染源。发生率是多少目前仍不能确定，因为只有通过大量深入的人群调查研究才可以获得比较准确的结论。

无症状感染者可分为两种情况，一是确实没有任何临床症状，比如不发热、不咳嗽等。二是症状轻微，没有引起自身足够的注意并进行检查，如没测体温等，自认为没有症状。张福杰表示，本市对无症状感染者做了比较充分的准备，包括对所有密切接触者以及所有入境人员进行健康筛查和隔离医学观察，对疑似病例和确诊病例及时治疗，对无症状感染者一经发现即纳入临床观察和治疗，出院后定期随诊。无症状感染者出院标准按照确诊病例，即连续两次间隔至少24小时进行核酸检测为阴性。出院后两周复查，核酸检测结果为阴性，才可结束隔离回家休息。

张福杰表示，要客观看待无症状感染者这一现象，既不要过于恐慌，也不能麻痹大意。市民要继续坚持自身严格的防护措施。“外出戴口罩、无事不聚集、保持宽距离、注意手卫生、居家常通风，这些都是行之有效的防护措施。出现发热等不适症状要及时到就近发热门诊就诊。”张福杰说。

文/本报记者 李泽伟 武文娟

发布

本市首次发现来自塞尔维亚输入病例

市疾控中心副主任庞星火昨天介绍了3月30日3例境外输入病例的相关情况。3月30日，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例3例，主要有3个特点：确诊病例来源为：塞尔维亚2例、西班牙1例。共涉及2架次航班，分别为3月15日和19日抵京的俄航SU204。旅客户籍所在地分别为天津2例、北京1例。本市首次发现来自塞尔维亚的病例。

庞星火还介绍了1起聚集性疫情。某男和某女为夫妻，天津籍，2月18日夫妻陪同两个儿子前往塞尔维亚。全家3月18日从塞尔维亚出发，经俄罗斯莫斯科转乘俄航SU204航班，于19日抵京。下飞机进行体温检测无异常，即转运至集中医学观察点进行隔离观察。夫妻两人分别于27日和28日出现发热等症状，29日报告隔离点医护人员，即由120急救车转运至小汤山医院。采集夫妻两人标本进行新冠病毒核酸检测，结果均为阳性，结合境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，30日均被诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。两名孩子随父母转小汤山医院隔离观察，查新冠病毒核酸均为阴性，其中一个孩子目前有咽痛症状，继续密切观察。

庞星火提示市民，近期尽量不要到境外国家或地区旅行，避免感染风险。在境外工作生活人员，应减少外出、会友，外出做好个人防护。“这2名患者出现症状后存在个人迟报现象，再次提示入境人员在进行医学观察期间出现症状要及时上报，以免延误诊疗。”庞星火说。

市委政法委牵头全面调查郭某某案

市委政法委副书记崔杨昨天通报本市疫情防控期间发生的郭某某故意伤害致人死亡一案相关工作情况，其曾因故意杀人罪被判无期徒刑，服刑期间多次获减刑后出狱，对此，本市由市委政法委牵头，市监委、市检察院参加，成立联合调查组开展全面调查，并对郭某某此次故意伤害案进行督办。

郭某某为刑满释放人员。3月14日，郭某某在东城区一超市内排队结账时摘下口罩，顾客段某某(男，殁年72岁)提醒其应当遵守防疫规定佩戴口罩，引起郭某某的不满，遂将段某某摔倒在地，并用双手击打段的头颈部，致段某某因颅脑损伤，经救治无效于3月20日死亡。有媒体报道郭某某此前曾犯故意杀人罪，被判无期徒刑，在服刑期间多次获减刑，后来出狱。崔杨介绍，案件发生后，市委高度重视，市委政法委直接督办，推动办案单位依法从严从快办理。目前，郭某某因涉嫌故意伤害罪已被北京市人民检察院第二分院批准逮捕，案件正在进一步侦查中。同时，针对郭某某的犯罪前科及服刑期间多次被减刑情况，市委政法委已组织市高级法院、市检察院、市司法局、市监狱管理局等政法单位开展相关核查工作。

针对郭某某曾因犯故意杀人罪在服刑期间多次被减刑情况，经市委决定，由市委政法委牵头，市监委、市检察院参加，成立联合调查组依法依纪开展全面调查，并对郭某某此次故意伤害案进行督办，相关事实查清后将及时向社会公布。

文/本报记者 李泽伟 武文娟