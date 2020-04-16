6764例！无症状感染者累计数据首次公布

国内无症状感染者的具体数据首次公布。4月15日，国家卫健委新闻发言人米锋在发布会上介绍称，截至4月14日，全国累计报告无症状感染者6764例，其中境外输入588例；累计转归为确诊病例1297例，其中境外输入251例；累计解除医学观察4444例，其中来自境外输入109例；尚在医学观察的无症状感染者1023例，其中境外输入228例。

对于6764例无症状感染者的具体安排，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍称，其中，1297例在管理过程中出现了症状，转为确诊病例，进入到了82295例确诊病例中；4444例在14天集中医学观察期后，经过了2次PCR检测呈阴性，经过了14天的医学观察随访，没有发现问题，最终解除医学观察；而剩下的1023例仍然在医学观察之中。

到底什么是无症状感染者？首都医科大学附属北京佑安医院中西医结合中心主任医师李丽向北京商报记者表示：“佑安医院收治过一例无症状感染者，这个病人因为家人确诊新冠肺炎，而他自身作为一个密切接触者，接受核酸检测为阳性。我们常说的新冠肺炎会有的发热、咳嗽，甚至早期咽干、咽痒等情况他都没有，连肺部CT也完全正常。”

无症状感染是通过什么途径发现的呢？贺青华指出，目前主要采取五种途径发现无症状感染者，首先是对确诊病例、疑似病例的密切接触者进行检测；在聚集性疫情调查过程中，开展存在感染风险人群的主动监测；在传染源的追踪过程中，对暴露的人群进行了主动监测；对入境人员公共口岸发现来自高风险国家、疫情高发的地方，或者航班进行主动监测；通过流行病学调查和结果性筛查途径，也是主动监测来发现。

对于无症状感染者的具体防控措施，贺青华介绍称，1月28日，国家卫健委将无症状感染者纳入到第三版防控方案，把无症状感染者作为重点管控的对象之一，要求2小时内要报告，24小时内要完成无症状感染者的个案流行病学调查。

“为什么要在24小时内完成？完成流行病学调查能了解跟无症状感染者可能的密切接触者，要尽可能地早发现，要把他跟无症状感染者同样采取14天的集中隔离医学观察。”贺青华指出，如果在隔离医学观察期间发现了症状，马上转运到定点医疗机构，按照确诊病人进行治疗。

贺青华表示，截至目前，已经在9个省市开展了无症状感染者的血清流行病学调查，进一步了解其传播特点、流行病学特点，以及致病的规律，为完善防控方案提供科学的依据，降低其可能的传染风险。（记者 陶凤 常蕾）