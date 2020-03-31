黄璐琦委员：在数据中找寻中医药疗效优势

“科学数据是我们不断优化治疗方案的支撑、明确临床疗效的基础，也是我们对中医药充满信心的来源，更是我们给全国人民交出的一份答卷。”3月30日，电话那头，国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦声音略显嘶哑。

自1月25日率领第一支国家中医医疗队奔赴武汉，在金银潭医院接管一个重症病区，他一直在武汉抗“疫”一线坚守。

尽管中医药疗效明显，但外界一直心存疑虑。黄璐琦深知，科学数据对体现中医药疗效并获得医学界认可的重要性。为此，他和团队一直对数据格外关注，试图从中找到中医药疗效的优势。“事实证明，科学数据有效指导了临床精准施治，科学技术成为中医药防治新冠肺炎的有力武器。”黄璐琦说。

主动请缨 疫情暴发之初逆行武汉

大年初一，黄璐琦放弃和家人团聚，带领国家中医医疗队，乘坐高铁驰援武汉。

面对家中84岁老母的挂念，黄璐琦直言，没想太多，觉得这是一名党员、一名医务工作者的责任和使命。“只有走到第一线，亲自了解病情和救治过程中遇到的问题和困难，与一线医护人员面对面沟通协调，才能让中医药发挥最好的救治作用。”黄璐琦说。

到达武汉，看到空旷的街头，一辆辆急驰的急救车，一种紧迫感和责任感油然而生，连续多天黄璐琦都在连轴转——

1月25日当晚，就赶往金银潭医院了解医院病人救治情况，商讨病区接管有关事宜。

26日，上午安排人进入金银潭医院病区，熟悉并制定完善的病区接管工作方案；下午召开专家组讨论会，落实普通型及危重型中医诊疗方案。

27日，针对金银潭医院提出的中药饮片及颗粒剂不足的现状，搭建中药供应保障平台，协调有关中药企业捐赠中药药品、物资等。

28日，开始对金银潭医院南一病区查房，完善病区管理流程。

29日，正式接管金银潭医院南一病区。

……

黄璐琦坦言：“生活完全没规律，有时候忙到晚上两三点，有时一天甚至只睡两三个小时。”

数据支撑临床方案优化

在去武汉之前，北京一位接受中药治疗的新冠肺炎患者就已经痊愈出院，这让黄璐琦对中医药缩短病程、减少并发症等方面的优势充满信心。

“科学分析，精准施治。”这是黄璐琦和他领衔的团队一直秉持的。在医疗队进入金银潭医院病区的同时，中国中医科学院科研攻关组也同步成立。为更好获得第一手病例相关信息，科研攻关组紧急设计开发了舌诊图像采集APP和基于执法仪系统的问诊系统，为全面开展临床研究提供技术支持；同时紧急开发出社区信息采集系统，及时获取医学观察期人群中医诊疗信息。

自医务人员接管病区后，每天16时，医务人员与后方数据分析人员远程召开工作例会，共同依据患者数据分析患者病情，优化治疗方案，以确保临床疗效。截至3月30日，共收治重症和危重症患者158人，140人治愈出院。同时，他们还指导方舱医院、将军街社区中西医结合方法治疗轻症患者800余例，也取得了满意效果。

“寻找中医药疗效的高级别循证证据，有利于优化临床方案，提高中医药临床救治效率。”黄璐琦坚信。

在临床救治初期，他就嘱咐后方做好新药研发的准备工作，一旦确定有效方药即启动研发。随着对新冠肺炎了解的逐步深入，医疗队根据疾病临床特点，不断优化治疗方案，最终获得新方药——化湿败毒方。确定方药后，中国中医科学院启动中医药防治流感技术体系应急性任务，依托西苑医院完成医院制剂，并在北京市药监局备案。3月18日，化湿败毒颗粒获首个治疗新冠肺炎中药临床试验批件。

“这再次证明了中医药是中华民族的瑰宝，中西医结合是我们保护人民生命安全和身体健康‘中国办法’。”说到这里，黄璐琦难掩激动。

推动中医药走向全球

不得不说，在此次疫情中，中医药与西医并肩战斗，打了一场漂亮的战“疫”。

然而，在具体的参与中，黄璐琦深知，中医药要发挥更大作用，仍有很多掣肘。如中医药全程深度参与传染病防治，不仅需要国家政策的大力支持，而且需要临床科研一体化的平台作为支撑。因此，他呼吁，应加强中西医结合防治传染病如条件平台建设，建立中西医协作的重大传染病防治机制，吸收中医专家参与国家各级疾病防治决策和方案制定等。

尤其是当前，疫情在全球蔓延。“中医药起源并发展于中国，它能够为全人类健康增进福祉。”黄璐琦说，希望深化疫情防控中的中医药国际合作，向有关国家提供中医药援助，这是构建人类命运共同体的必然要求，也是负责任大国的担当。

“要加快中医药循证医学能力建设，只有基于科学数据才能确定高级别循证证据，才能评价中医药防治重大传染病的安全性和有效性，推进中医药在全球范围内的认可。”黄璐琦强调。（本报记者 付丽丽）