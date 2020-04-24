防治新冠肺炎的中国方案中，发挥中医药的特色和优势是重要内容。

众所周知，无论是对今天的“新冠”，还是对17年前的“非典”，包括新中国成立后的历次重大传染疾病防治，中医药都作出了独特贡献。但人们对中医药的认识仍存在不少分歧。

中西医虽然医学方法不同，但治病救人的目的是相同的。道路千万条，疗效第一条。与其陷入鸡同鸭讲的“原理之争”，不如聚焦疗效。实践是检验真理的唯一标准。在治病救人这件事上，疗效才是检验医学方法的“金标准”。

以首批国家中医医疗队接管的金银潭南一区病区为例，这个病区以重症患者为主。据国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国中医科学院院长黄璐琦介绍，截至3月30日医疗队返回北京，病区累计收治158例，其中重症124例、危重症26例，出院140人，出院病例中，中医辨证单纯中药治疗88例。

在改善轻症、抑制轻症转重症方面，国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国科学院院士仝小林团队统计了“寒湿疫方（武汉抗疫方）”的用药效果。在721例统计样本中，430位使用寒湿疫方的轻症患者，病情加重率为0.0%（0例）；291位未使用任何方剂的轻症患者，病情加重率为6.5%（19例）。

北京中医药大学副校长、教授王伟团队统计了全国通治方剂“清肺排毒汤”的用药效果。山西是最早的试点省份，在548例疑似患者中，使用清肺排毒汤的有187例，其中仅有10例转为确诊病例，占5.35%；剩下没有使用清肺排毒汤的疑似患者中，有123例转为确诊病例，占34.07%。

“临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。”国家中医药局党组书记余艳红表示，中医药能够有效缓解症状，减少轻型、普通型向重型发展，提高治愈率、降低病亡率，促进恢复期人群机体康复。

黄璐琦说，“疗效就是中医药的生命力。”证明中医药在此次疫情防控中有疗效，目的不是贬低西医或是过度拔高中医，而是为了更有效地治病救人。真正的中国特色应急医疗体系，一定是中西医结合的应急医疗体系。中西医密切配合、共同战斗，才能发挥最大的疗效，才有今天中国来之不易的战疫成绩。

中西医结合方法已在国际上获得积极反响。德国病毒学家奇纳特尔表示：“中西医结合疗法具有重要借鉴意义。中医药在防止病毒吸附细胞、病毒复制等方面有明显效果。”匈牙利卫生部补充医学工作委员会主任艾瑞·阿扬道克说：“对于中医药是否能够在匈牙利防疫中发挥独特作用，答案是肯定的。”

疗效是硬道理，疗效是任何医学方法的通用语言。疫情肆虐全球之际，中西医结合的治疗方法也将成为宣传队、播种机，让世界更加了解中国，让中国对世界作出更大的贡献。