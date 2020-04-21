中央指导组专家黄璐琦院士：临床疗效验证了中医药的作用

当前，新冠肺炎疫情仍在全球继续蔓延。疫情不分国界，病毒不分种族。为助力全球抗击疫情，“人民好医生”客户端推出“全球战‘疫’大课” 系列访谈。近日，中央指导组专家、国家中医药管理局防治新冠肺炎专家指导组组长、首批国家中医医疗队领队、中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦在访谈中指出，在此次国内抗击疫情中，中医药的确发挥了重要作用。同时，黄璐琦还针对中医药“走出去”提出相关见解。

临床疗效验证了中医药的作用

1月25日，黄璐琦率领第一批国家中医医疗队奔赴武汉市金银潭医院。当时医疗资源非常紧缺，初到金银潭医院还面临着中西医治疗理念不同、中药药品严重缺乏等问题。

“经过短暂的筹备，熟悉病区，了解病情后，我们很快完成了病床管理、人员调配、药品供应等一系列工作，并接管了金银潭医院南一病区，开始用中医、中西医结合方法开展重症和危重症患者救治，成为疫情发生后第一支接管重症病区的中医医疗队。”黄璐琦说。

截止到3月30日医疗队返京，累计收治患者158例，出院140人，治愈出院率88.61%。治愈患者当中，采取中医辨证、纯中药治疗的，有88名。“从临床效果来看，中医药治疗及中西医结合能较快地改善发热、咳嗽、乏力等症状，缩短住院天数，提高核酸转阴率，有效减少轻型和普通型向重型、重型向危重型的发展，提高治愈率、减少病亡率。”黄璐琦指出，临床疗效才是评价中医药优势的“金标准”。

辨证论治，中医药经受住了考验

除了金银潭医院的救治工作，这支医疗队还参与东西湖方舱医院894名患者的救治。黄璐琦带领医疗队边救治、边总结，根据临床实际不断优化改进治疗方案，逐步优选出一个有效的药方——化湿败毒方。3月4日发布的新冠肺炎诊疗方案中，化湿败毒方被列入新冠肺炎重型患者推荐用药处方。

“化湿败毒方源自临床，所以获得临床批件的意义，更在于中医对疫病的理论以及临床疗效有了物化的载体，也是把中医的科研数据与临床高级别证据进行了有效转化。”黄璐琦说。

对于化湿败毒方的拟方原则及作用机理，黄璐琦介绍说，从中医角度讲，新冠肺炎以湿邪为主。针对病毒感染肺部，选取麻杏石甘汤、宣肺承气汤中的部分药物，可起到宣肺清泻、疏散上焦的作用。在中焦，主要用达原饮、藿香正气散中能够化湿和胃的药物，从而起到斡旋中焦的作用。在下焦，选取了桃仁承气汤、葶苈大枣泻肺汤中部分药物，活血解毒，通达下焦。

此外，黄璐琦指出，在疫病治疗过程中，槟榔、藿香等药材经常被中医用到。新冠肺炎一个核心表现就是湿，槟榔在中药里有行气、利水的作用，能够改善湿邪较重，难以开化，舌苔厚腻等症状，治疗疫病的经典方达原饮，其中一个非常重要的药味就是槟榔。藿香作为芳香化湿的一味药，常用于湿浊、湿热、寒湿等证，对于湿邪所困导致胃肠功能不好者，藿香也能够起到良好作用。

中医药亦可应对“无症状”和预防

对于“无症状感染者”，黄璐琦表示，“从中医来讲，无症状感染者就是正邪相持，虽然带着病毒，但不表现出症状。针对这些无症状感染者，中医的治疗方法就是扶正气，提高免疫力，同时清热解毒。”黄璐琦介绍说，“一般来讲，在第一周的时候，无症状感染者的传染力是最强的，一周以后，上呼吸道的病毒载量会有一个急剧的下降。所以第一周对于无症状感染者非常重要，如果能够及时发现，在进行隔离的同时，给予扶正祛邪治疗就会起到很好的效果。”

谈到如何预防新冠肺炎病毒感染，黄璐琦特别推荐了一个方子，主要由金银花、桑叶、藿香、薄荷和人参组成，可以作为袋泡茶饮用。另外，黄璐琦表示，太极拳、八段锦等一些中医保健手段，也可用于防治新冠肺炎。其他如芳香疗法，则是中医药预防疾病的一种手段和方法，利用药物芳香起到避秽、化浊的作用，增强人体相应的免疫力。

此次疫情当中，中医药发挥了重要作用，经受住了考验，但目前来看，中医药的未来发展仍面临许多挑战。

黄璐琦表示，“要充分发挥中医药的优势和特色，我们需要建立中医药自己的临床科研一体化平台，按照国际通行的高级别临床证据寻找方法，来建立中医药临床疗效评价标准及方法。”黄璐琦认为，中医药未来发展应该有自己的阵地，在这个阵地基础上，充分与西医交流协作，真正做到中西医并重。

黄璐琦指出，此次新冠肺炎救治过程中，我国中医药救治方案及经验来之不易，是全人类弥足珍贵的财富。但中医“走出去”也要遵循中医药治病规律，注重辨证施治，结合当地病人实际情况，找出针对性对策，充分发挥中医药的价值和优势。建议适时开展中医药相关人道主义援助，通过建立世界范围内传统医药抗疫联盟、宣传中医药疗效鲜活案例等举措，推动中医药的广泛参与和世界传播。