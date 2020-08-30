中国井冈山杜仲研究与应用大会召开

8月29日，由中国中药协会、中国医药保健品进出口商会、中国医疗保健国际交流促进会中药学分会主办，吉安市人民政府、江西省中医药管理局承办的“中国井冈山杜仲研究与应用大会”在江西吉安启幕。

会上，中国工程院院士、中国中医科学院院长、中国中药协会会长黄璐琦通过视频祝贺表示，杜仲是我国特有的十分重要的国家战略资源，杜仲产业是涵盖范围广，产业链长，产品种类多的复合型产业，在维护国家生态安全，传承创新发展中医药，满足民生健康需求，带动农民增收等方面具有重要的作用。在大健康领域，杜仲产业可以做成和人参、三七一样的大产业。因此，杜仲的综合开发与利用，可以作为生物医药产业和生态农业的重要选择做强做大。杜仲产业大有作为。

江西省人大常委会副主任、吉安市委书记胡世忠致辞指出，吉安杜仲产业基础扎实、前景看好，吉安是江西杜仲主要分布区域之一，已组织申报井冈杜仲地理标志和杜仲叶“药食同源”试点市。依托龙头企业，杜仲产业聚集了国药准字国家医保用药全杜仲胶囊、杜仲颗粒保健品、杜仲叶茶等，正通过提升技术、品质和标准，把井冈杜仲打造成全市生物医药大健康产业的靓丽品牌。近年来，吉安市将生物医药大健康产业作为主导产业大力推进，初步形成绿色和有机产品、中医药和保健品、健康旅游、健康养老等为一体的产业发展体系。

中国中医科学院杨洪军研究员代表黄璐琦院士做了《新时期中药产业高质量发展思考》报告，中国科学院上海药物研究所果德安研究员作《中药标准化工程及国际化发展》报告。

当日下午，大会分别举行了“杜仲临床价值开发与应用学术交流会”“杜仲产业工艺技术标准交流会”“中药产业发展交流会（华佗工程公益行吉安市中药产业培训）”三个分会场。海军军医大学附属长征医院教授、少将吴宗贵，北京大学现代中药研究中心屠鹏飞，中药学分会秘书长、中国医学科学院药用植物研究所所长孙晓波等20位专家做了精彩的学术交流报告。

会上，中国医药保健品进出口商会、中国医学科学院药用植物研究所，分别与国家井冈山经开区、吉安市卫健委举行了大健康科技咨询合作签约仪式；《中国杜仲产业发展报告（2019版）》和《杜仲研究》发布。中国中医科学院李慧研究员当选杜仲专委会主任委员。参会的投资机构还在会上酝酿成立杜仲产业发展基金。