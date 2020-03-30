新冠肺炎疫情发生以来，全国各地开展互联网医疗诊疗服务，互联网诊疗得到国家主管部门以及各级医疗机构、广大人民群众的高度重视。为助力“互联网+医疗健康”服务体系及“互联网+医疗健康”支撑体系的健全完善，提高医疗健康服务可及性，提升医疗卫生现代化管理水平，3月29日，由人民网·人民健康主办，拜耳医药保健有限公司公益支持的2020“健康医路行—互联网医疗发展”线上研讨会召开。

图为连线会议主会场

图为连线会议直播现场

线上线下协同服务 探索“互联网+健康医疗”新模式

党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。2018年4月，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，在这份文件即将满两周年之际，“互联网+医疗健康”因疫情影响，按下“快进键”。

“为规范‘互联网+医疗’服务工作，本着医疗服务的质量和患者安全作为第一要务，国家卫健委就互联网诊疗管理办法、互联网医院管理办法、远程医疗管理办法印发了相关配套文件。”国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅表示，开展互联网诊疗服务，必须要依托线下实体医疗机构，互联网诊疗或互联网医院，需建立统一互联网诊疗管理平台，实现线上线下一体化监管。

他提出，互联网医院除了依托线下机构外，对于首诊患者，仍需在实体医疗机构进行首诊，线上主要对复诊患者、慢性病复诊患者进行诊疗服务活动。同时，确定医疗保障定点机构以自愿原则，统筹地区医保机构签订补充协议，为参保人员常见病、慢性病互联网服务可纳入医保基金支付范围等具体措施。

北京医学会会长封国生提出，互联网医疗是医疗行为的模式创新，提供了线下医疗不能提供的服务模式，通过线上和线下医疗服务相结合，以及医疗资源的共享，可以使百姓得到更便捷更好的医疗服务。同时要保障互联网医疗安全，卫生行政管理部门如何做到监督到位、监督有效，也是今后互联网医疗得到迅速发展的重要保障。

人民健康总经理万世成表示，疫情期间，互联网诊疗成为医疗服务的重要组成部分，人民健康在助力“互联网+医疗”方面开展积极探索，“人民好医生”客户端发挥专家资源优势和传播特长，在传递权威信息、提供援助服务的同时，与多家互联网平台合作开通“发热咨询”服务，与安想医疗合作开通“云会诊”服务，运用互联网手段，帮助网友答疑解惑。

多方协同建设互联网医院 完善智慧服务体系

会上，浙江大学医学院附属邵逸夫医院书记刘利民发表关于“互联网智慧的健康服务型医院运营管理”主题演讲。他表示，在驰援湖北荆门的抗疫工作中，互联网远程医疗对重症病人进行会诊和抢救，发挥重要作用。

“邵逸夫医院经过智慧化改造后，一个门诊的流程时间从4.5小时左右减少到1.5个小时左右，见效显著，大大减少患者在医院的时间。”刘利民说，医院智慧医疗体系主要由患者、医务人员及医院管理体系三部分组成，医疗智慧化改造缩短患者线下问诊流程，完善住院服务体系，搭建远程咨询和复诊、预约挂号和线上支付、双向转诊以及移动会诊等平台。

中日友好医院副院长崔勇在主题演讲中表示，互联网医院主要目的是把医院的能力开到医院围墙外，互联网医院除了医疗机构服务外，还要完成居民健康服务，院际协同服务和管理决策服务等，在国家级远程会诊、远程教学与网络直播、医院模式更新、医务人力资源凝聚等方面均有助益，平台的建设在打通医师之间连接的同时，打通医师和患者的直接沟通，直达C端。

机遇与挑战并存 互联网智慧服务新模式未来可期

在关于“互联网医院发展的机遇和挑战”对话环节，针对疫情期间互联网医院的积极作用、未来发展趋势以及目前发展瓶颈等问题。江苏省人民医院书记唐金海认为，把三级医院优质资源，直接下沉到基层一线百姓，人们“可以坐在家门口享受”，最有可能通过互联网+来实现；另外，分级诊疗在医联体内部，包括医疗质量的同质化，用医联体的网络进行来推广，包括分级诊疗互相的转诊，最有可能实现。

青岛大学附属医院院长董蒨表示，互联网医院主要还是面对复诊病人，互联网医院对教学方面、科研方面较有助益。作为医院管理者，我们应该站在更高角度，不仅局限于狭义的互联网医院，而应看到它更广义意义，包括促进利用互联网技术，促进整个医院医疗教学同步发展的更远大规划。

互联网医院发挥何种积极作用？华中科技大学同济医学院附属协和医院副书记孙晖认为，线下门诊和住院向线上的转化，让病人少跑路，让信息多跑路，有效缓解医院对轻症患者的分诊，确保药物及时配送。平安好医生副总裁邓远德表示，随着疫情逐渐结束，互联网医疗如何从战时状态过渡到常态，需要各方共同努力。

针对互联网医院发展布局话题，中国医学科学院阜外医院副院长赵韡表示，互联网医院并不仅是APP平台开放如此简单，需要电子病例分级评价标准与智慧评价标准的有效落实，医院内部信息系统更好的集成，患者隐私泄漏问题、医保开通问题、医保费用合规性审查等方面问题的共同应对。

此外，据后台统计，会议期间，约30万名网友在线观看直播，有网友对互联网医疗中的医疗安全保障和药物安全保障等提出疑问，对此，青岛大学附属医院院长董蒨与浙江大学医学院附属邵逸夫医院书记刘利民分别解答网友疑问。

据了解，本次参加线上研讨会的嘉宾有国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅、北京医学会会长封国生、人民网·人民健康总经理万世成、浙江大学医学院附属邵逸夫医院书记刘利民、中日友好医院副院长崔勇、江苏省人民医院书记唐金海、青岛大学附属医院院长董蒨、华中科技大学同济医学院附属协和医院副书记孙晖、中国医学科学院阜外医院副院长赵韡、平安好医生副总裁邓远德。

“健康医路行—互联网医疗发展”线上研讨会精彩视频回顾。

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