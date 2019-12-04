大同：分级诊疗平台联通市县乡村
近日，山西省大同市卫生健康委发布消息称，大同市投资建设了大同市分级诊疗平台，平台已接入7家市级公立医院、7家县区中医院、10个县区医疗集团及140个乡镇卫生院、1000多个村卫生室，到2020年全市所有企业、部队、院校办公立医院和民营医院将陆续接入平台，实现市县乡村四级医疗机构互联互通。
据了解，大同市依托分级诊疗平台实现上下转诊。在市域范围内转诊时，医疗机构必须主动通过大同市分级诊疗平台为患者办理转诊，上传患者的既往病史、诊疗相关信息，实现患者电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享。同时，该市积极推进医疗集团内同级医疗机构间检查检验结果互认，将医疗集团内通过市分级诊疗平台进行的在不同级别、类别医疗机构的委托检查检验、同级医疗机构间检查检验纳入医保报销范围。
此外，该分级诊疗平台可实现远程临床多学科会诊；开展远程影像诊断、集中阅片；远程门诊可以嵌入基层医院信息系统，基层遇到专科问题时“一键呼叫”上级专科医生协助；开通手机App终端功能，村医在田间地头和村民炕头就能为患者提供上下转诊、远程医疗服务。（记者许文辉 通讯员韩雪）
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