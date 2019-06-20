号源下沉是分级诊疗关键一步
时本
促进预约号源向基层下沉，专科医联体核心医院的相关专科预留30%的专家号源给合作医疗机构。（6月19日《新京报》）
分级诊疗被视为理顺就医秩序、化解患者过于集中看病问题的“牛鼻子”。为建立分级诊疗体系，相关主管部门已采取一些经济手段，其中到大医院看病的报销比例较低、越往下走报销比例越高，就是使用经济手段引导患者向下的典型形式。此外，还应让遵从分级诊疗秩序的患者优先享有紧缺医疗资源，让他们看病更加便捷，从而增加分级诊疗的吸引力。北京市将大医院紧缺号源下沉到基层，让基层医生手中拥有向上转诊的权利，无疑将起到极强的引导作用。久而久之，看病人数上大下小的倒金字塔就医结构，就有望扭转。
但要看到，号源下沉只是理顺就医秩序的第一步。假如基层诊疗能力不能与社区居民就医需求相匹配，结果就是患者到基层医疗机构不是为了看病，只是为了转诊而已。所以说，大医院号源要下沉，医疗技术更应该下沉。
更重要的是，分级诊疗并非单向流动，而是双向转诊。通常来说，从下往上转不存在障碍，而大医院向下转诊困难得多，这就需要通过医联体内良性互动、基层发展康复医院等加以解决。
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