疫情下，乳腺癌患者的正确应对方法

新冠肺炎的感染疫情尚未消散，与普通人群相比，乳腺癌患者由于免疫力相对较低，以及放疗、化疗以及手术等治疗的影响，是新冠肺炎的易感人群。疫情下，乳腺癌患者同样面临着应该如何安排复诊和是否延缓手术等治疗问题。2020年3月27日 16:00-17:00（周五），“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属肿瘤医院副院长吴炅教授进行视频直播，与您探讨疫情期间乳腺癌患者应该怎样做好自我防护与疾病治疗。

专家介绍

复旦大学附属肿瘤医院副院长，教授，博士生导师。

学术任职：中国抗癌协会乳腺癌专业委员会候选主任委员，中国抗癌协会软组织肿瘤专业委员会委员，上海市抗癌协会乳腺癌分会副主任委员，上海市医学会肿瘤靶分子专科分会副主任委员，上海市医学会肿瘤学分会委员。科研方向为乳腺癌临床研究及与临床相关的应用型基础研究，乳腺癌手术治疗及整形修复等相关研究。在国内外学术杂志上发表论文190余篇，参与编写《现代乳腺肿瘤学进展》、《乳腺肿瘤学》等多部专著。

擅长

从事乳腺癌临床研究及与临床相关的应用型基础研究，并擅长应用乳腺癌各种手术治疗手段，如乳房重建手术、保乳治疗、前哨淋巴结活检等。

如何收看直播：

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