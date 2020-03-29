市疾控：病毒临床表现多样

接连两天采集咽拭子检测，第二次检测时病毒才“现形”。3月28日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍了3月27日报告的1例境外输入病例情况。庞星火说，新型冠状病毒人群普遍易感，临床表现多样，建议市民继续落实好个人防护措施，千万别放松大意。

据介绍，3月27日，本市新增的3例境外输入病例，均来自美国，全部是从美国出发，经香港抵京。3例确诊患者中，付某某，女，20岁，户籍北京，美国科罗拉多大学丹佛分校学生。1月19日至3月23日在美国生活、学习，该学校曾报告有新冠肺炎确诊病例。3月3日付某某出现干咳等症状，未就诊，3月23日从美国出发，经香港转乘国航CA112航班飞往北京，3月24日抵京，全程均戴口罩。海关检疫健康申报时，付某某填写干咳、咽痒，随即由120急救车转运至北京小汤山医院。3月25日、3月26日，医务人员两次采集付某某的咽拭子进行新型冠状病毒核酸检测，3月26日检测结果为阳性；结合境外史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，3月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

目前全球疫情形势日益严峻，欧洲和北美最为严重，病例数仍在持续增多。庞星火说，本市现阶段疫情以境外输入性病例为主，但也出现了1例境外输入关联病例。3月23日，单日新增境外输入确诊病例数达到31例，“外防输入，内防反弹”是当前疫情防控工作的重点。新型冠状病毒易传染，人群普遍易感，临床表现多样化，目前尚无疫苗，也没有特异性药物，老年人特别是有基础疾病者一旦感染新型冠状病毒，治疗难度大、治疗时间长。疾控部门提醒市民仍要保持高度警惕，落实好个人防护措施，共同维护来之不易的阶段性防控成果。同时提醒境外人员一定要做好个人防护，入境时要依法如实申报自身健康状况，主动做好14天隔离医学观察。在医学观察期间注意体温和呼吸道异常症状，出现症状时，无论严重程度如何，均应及时主动申报，避免延误诊断和治疗。