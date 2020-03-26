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水利部：开通“三位一体”“一号对外”的监管平台

2020年03月26日16:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月26日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部农村水利水电司司长陈明忠就水利部12314监督举报服务平台和群众举报投诉问题进行了回应。

陈明忠表示，从今年元旦以后，水利部就开通了12314监督举报平台。经过两个多月的试运行，前几天在世界水日（3月22日）正式运行，水利部全面开通了电话、网络、微信“三位一体”、面向社会、“一号对外”的监管平台。平台开通以来，一共接到公众反映各类涉水问题线索700多条，涉及农村供水、河湖管理、河道采砂和农田水利等领域。

他还表示，其中直接答复了527条，移交相关业务司局办理了158条，目前有96条已办结。水利部还建立了回访机制，很多问题办结以后，都回访举报人，了解办得满意还是不满意。

陈明忠说，开通12314举报平台对整个水利行业强监管这项工作的落实有明显效果，对提升水利改革发展水平有支撑和帮助作用。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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