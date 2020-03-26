水利部：涉及农村供水工程建设县复工率接近九成

人民网北京3月26日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部农村水利水电司司长陈明忠就各地农村供水工程复工建设相关问题进行了回应。

陈明忠表示，农村供水工程是疫情防控重要的保障。在疫情防控期间，水利部加强了农村供水工程的运行管理，强化安全供水保障。

他说，在农村供水工程开工复工方面，一是及早下达今年中央预算投资，以便各个地方尽早做出安排，今年总共安排了15亿元中央补助投资，让各个地方及时编制工作方案，提前做好开工复工准备。

二是，建立了流域管理机构与各省分片联系的督导机制，协调帮助地方解决工程开工复工问题，督促地方加快进行开工复工。

三是，在工程中采取创新方式，特别是像农村饮水安全脱贫攻坚建设方面，多开施工工作面，采取微信、视频、网络等方式进行调度，确保各项工程措施顺利开展。有的地区甚至比往年做得更扎实，进度更快，保证工程开工效果更好。

陈明忠表示，目前来看，各地开工成果明显，有农村供水工程建设任务的县，复工率近90%，除了湖北以外，达到93%。