水利部：重大水利工程开工142项 在建规模超1万亿元

人民网北京3月26日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部规划计划司司长石春先表示，国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项，在建规模超过了1万亿。

石春先介绍，重大工程除有基础设施保障作用外，从经济方面看还具备两个优势。一是重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多等特点，能很好发挥投资拉动作用。二是重大水利工程一般都有较好规划基础，且大部分都经过多年论证，具有加快建设的条件，建成后不会造成产能过剩问题。。

石春先说，中国宏观经济研究院有关单位提出一个研究成果，重大水利工程每投资1000亿元可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个。下一步，水利部将继续采取层层压实责任、强化督导检查、扎实推进前期工作，为工程顺利开工建设提供条件。