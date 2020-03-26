一项研究表明：有剖宫产史孕妇应尝试自然分娩

最近发表在开放获取期刊《BMC妊娠与生育》上的一项研究表明，有剖宫产史但尝试自然分娩的方式，其成功率可能在90%以上。如果医生在不同的分娩方式上提供关于风险和收益的详细信息，有剖宫产史的准妈妈选择自然分娩而非再次剖宫产的几率会升高。

研究的作者、日本丰田纪念医院宇野枢表示：“目前全球的剖宫产率都在升高，有近一半的剖宫产决定是建立在是否有既往剖宫产史的基础上的。曾经剖宫产但仍尝试自然分娩的过程被简称做TOLAC，这个过程被认为是一个安全的选择，但大部分符合条件的女性依然会选择再次剖宫产。”

研究者分析了2005年4月至2017年8月间1086名孕妇的数据，这些孕妇都至少曾有过一次剖宫产经历。在这些孕妇中，有735人符合TOLAC的指征。在详细解释了TOLAC和再次剖宫产的风险和益处后，471名（64.1%）选择了TOLAC，264名（35.9%）选择再次剖宫产。在选择TOLAC的471名女性中，最终91.3%成功完成了自然分娩，8.7%被认为失败，无法进行自然分娩而通过再次剖宫产生产。其中有3位发生了子宫破裂，但没有母亲或新生儿死亡。这些结果证实了过去一些研究的结论，即剖宫产后自然分娩是可以替代重复剖宫产的安全选择。

宇野枢表示，经历过剖宫产再进行顺产的一个潜在风险就是子宫破裂，但剖宫产本身也有出血、感染和其他并发症的风险。成功完成TOLAC可减少出血与感染的风险，提高未来孕产过程的成功率；同时，其可能会延长妊娠时间，降低儿童潜在健康并发症的发生风险。

研究结果表明，应鼓励健康专业人士与准妈妈持续探讨两种分娩方式的风险与益处，让她们在充分知情下做出自己的选择。他们也提醒，该结果可能会受到个人偏见、过往经验和地区差异的影响，推及至广泛人群仍要考量。

（记者张梦然）