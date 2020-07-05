北京：危重型重型确诊病例全部采取中西医并重进行救治

人民网北京7月5日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第142场新闻发布会上，北京中医医院院长刘清泉介绍，新发地聚集性疫情发生以来，截至到7月4日24时，北京地坛医院共收确诊病例334例，所有病例在入院的第一时间都进行了中医诊疗，确定了中西医并重治疗方案。

刘清泉介绍，救治专家组制定了无症状感染者、轻型、普通型以中医药治疗为主，重症、危重症采取中西医协同进行救治的基本原则，中医专家组在医疗救治和防院感组的统一指挥下，按照市中医局和市医管中心的要求，迅速投入救治工作，在国家卫生健康委第七版诊疗方案的基础上，结合北京市救治取得的经验，于6月14日修订了北京市第五版诊疗方案，对轻型、普通型、无症状感染者，分别采用具有“清热化湿，解毒凉血”中药汤剂和中成药“金花清感颗粒、银丹解毒颗粒、藿香正气胶囊”等，同时根据病情的需要对症治疗，如吸氧和液体支持等。

刘清泉介绍，截至到7月4日已经出院10人，其中7人以中药治疗为主。确诊病例中危重型5例，重型21例，其中女性8例，男性18例，年龄最大86岁，年龄最小27岁，平均年龄55岁。全部采取中西医并重进行救治，中医辨证施治，一人一方，一人一策。目前，1例危重型转为普通型，3例危重症撤除呼吸机，1例撤除ECMO。19例重型转为普通型。目前在院危重型4例，重型2例。

同时，针对密接隔离人群，在北京市第五版防治方案的基础上，仅大兴区和丰台区就先后对21667人次给予“提升正气，化湿解毒”的中药汤剂和中成药投放，在阻断疾病传播方面发挥了积极作用。

刘清泉介绍了具体病例情况：

中医专家团队深入ICU病房和普通病房，采取传统诊疗方法，根据每个患者不同情况辨证施治，随时调整治疗方案。

病例1，女，27岁。6月12日入院，6月13日进行气管插管辅助通气，此患者疾病早期表现为“疫毒闭肺，阳明腑实证”，出现高热、咳嗽，黄粘痰，喘憋气促，大便不畅，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。患者病情变化迅速，入院第2天即出现呼吸困难，呼吸衰竭，行气管插管机械通气，病情进一步加重，6月15日进行ECMO生命支持治疗，出现神昏，烦躁，汗出肢冷，舌质紫暗，苔厚腻，脉浮大无根，中医诊断邪热内闭，阳气暴脱之危重，在“益气固脱，通腑泄热”以“人参、生大黄、葶苈子”为基本处方，配合给予安宫牛黄丸。病情逐步稳定，于6月26日患者成功撤除ECMO，7月3日撤除呼吸机，目前神志清楚，继续给予“益气养阴，清热化湿”治疗。身体正在逐步恢复中。

病例2，女，56岁。6月19日以重型诊断入院。病情迅速发展，于6月22日进行气管插管辅助通气。根据其“高热持续不退，喘憋气促，神昏，舌少苔，脉沉”，中医辨证湿毒内陷营血，予大剂凉血解毒清热定惊之剂，同时配合血必净注射液静脉治疗，高热持续不退，大便不畅，再予通腑泄热中药灌肠；热退，病情逐渐稳定。于7月3日成功撤除呼吸机。目前神志清楚，精神较好，能自主进食，继续予“益气养阴、培土生金”之法治疗。

病例3，男，44岁。6月14日以重症入院，病情急剧加重，于6月16日进行气管插管辅助通气。中医诊断“疫毒闭肺之湿毒疫”，予宣肺化湿，泻热解毒之法，用“麻杏苡甘汤合升降散” 加减；同时配合血必净注射液100ml静脉输注，参麦注射液100ml静脉输注；患者病程中大便不通，反复应用乳果糖效果不佳，加泄热通腑中药以利通腑泻肺，患者腑气通，身热退，病情稳定。于6月25日撤除呼吸机，目前病情稳定，转为普通型，继续给予宣肺化湿之法巩固治疗。

综上，中医药在治疗新冠肺炎这一新发传染病中完全可以大显身手，不断总结提炼，发挥祖国传统医药学的优势。