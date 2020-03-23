黄璐琦：“中药三方”降低了新冠肺炎病亡率

人民网北京3月23日电 今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦表示，“中药三方”降低了新冠肺炎病亡率。

黄璐琦介绍说，第一方是清肺排毒方，来源于麻杏石甘汤、射干麻黄汤还有小柴胡汤、五苓散等，是轻型、普通型、重型、危重型的通用方。根据临床研究的数据，清肺排毒汤在阻止轻型、普通型转为重型、危重型方面发挥了积极作用，阻断了病情恶化，降低了病亡率，减弱了疫情危害程度。

第二方是宣肺败毒方，是在麻杏石甘汤、麻杏薏甘汤、葶苈大枣泄肺汤、千金苇茎汤等经典名方的基础上凝练而来。在武汉市中医院、湖北省中西医结合医院等单位开展的宣肺败毒组（70例）与对照组（50例）的研究对照显示：宣肺败毒方在控制炎症、提高淋巴细胞计数方面具有显著疗效。

第三方是化湿败毒方，是在国家诊疗方案推荐方剂基础上，由中国中医科学院医疗队在金银潭医院结合临床实践优化而成。分别在金银潭医院、东西湖方舱医院、将军路街卫生院开展了重型、普通型、轻型的临床疗效观察。在金银潭医院临床对照试验入组75例重症患者，CT诊断的肺部炎症以及临床症状改善非常明显，核酸转阴时间以及住院时间平均缩短了3天。（实习生武雯婧）