中医科学院设立“人才培养专项” 筑牢中医药传承发展

近日，国药集团旗下中国中药控股有限公司和中国中医科学院达成共识，围绕化湿败毒颗粒临床试验批件签订合作协议。中国中药控股有限公司接力一线科研成果，继续投入，加快转化，争取早日实现产业化；中医科学院国家中医医疗队全体队员、后方科研攻关组一致决定，以此经费设立“中国中医科学院人才培养专项”，培养选拔中医药高素质人才，筑牢中医药传承发展。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，中医药行业快速反应，全面参与新冠肺炎防治。在国家中医药管理局的统一领导和部署下，1月25日，大年初一，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦，率领由中国中医科学院西苑医院和广安门医院组建的国家中医医疗队，奔赴武汉市金银潭医院，开展新冠肺炎患者救治工作。

医疗队边救治、边研究、边总结，在救治患者的同时，总结临床经验，研发出治疗新冠肺炎确有临床疗效的化湿败毒方，并获得国家药品监督管理局临床试验批件。

国药集团旗下中国中药控股有限公司作为中医药行业央企，一直积极参与新冠肺炎疫情防控，早在疫情爆发第一时间，针对金银潭医院防控物资消耗量巨大，中药饮片、配方颗粒、中成药、注射液等中药用品严重缺乏现象，中药控股第一时间调拨中药配方颗粒，同时配备数套智能化配药设备，安排专车星夜兼程驰援武汉，填补国家中医医疗队处方用药缺口。两个月间，中药控股先后捐助四批药物，为国家中医医疗队完成救治任务提供了及时可靠，充足持续的物资保障。

中国中药控股有限公司投入资金尽快实施后续产业化工作，与中国中医科学院共同做好后期临床研究各项工作，同时开展国际多中心临床研究，加速推进化湿败毒颗粒规模化生产。中国中医科学院启动专项支持，大力培养人才，筹建中国中医科学院大学，鼓励更多人学习中医药，并针对参加赴湖北抗疫医疗队中医药人员的子女学习中医药给予重点支持。