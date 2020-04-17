随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，习近平总书记多次强调，病毒没有国界，不分种族，是全人类面临的共同挑战，国际社会只有形成合力，才能战而胜之，全球共同战疫是当下主题。

在新冠肺炎医疗救治工作中积极发挥中医药作用，加强中西医结合，完善中西医联合会诊制度，促进医疗救治取得良好效果。从临床疗效观察来看，中医药总有效率达90%以上。中医药能够有效缓解症状；能够减少轻型普通型向重型发展；能够提高治愈率、降低病亡率；能够促进恢复期人群机体康复。此次新冠肺炎防控，中医药彰显了特色优势，贡献了重要力量。

2020年04月20日（周一）9:00-10:00，“人民好医生”客户端将邀请中国工程院院士，中国中医科学院院长黄璐琦院士和中国中医科学院西苑医院肺病（呼吸）科主任苗青教授进行视频直播，介绍中医药在此次疫情中发挥的作用，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

黄璐琦，中国工程院院士，现任中国中医科学院院长、国家中医药管理局中医药防治新冠肺炎专家组组长、首批国家中医医疗队领队，全国中药资源普查工作专家指导组组长，科技部重点领域中药资源创新团队负责人，部局共建道地药材国家重点实验室（培育基地）负责人，国家中药材产业技术体系首席科学家，曾任国家973计划项目首席科学家。组织实施第四次全国中药资源普查工作，提出和发展了“分子生药学”和道地药材形成的理论。获国家科学技术进步二等奖5项，获国家杰出青年科学基金资助、中国标准创新突出贡献奖、全国优秀博士学位论文指导教师等荣誉。

苗青，主任医师、博士生导师，中国中医科学院西苑医院肺病（呼吸）科主任。国家中医药管理局高级专家组成员。第一批（援鄂）国家中医医疗队员。长期从事呼吸疾病的中西医结合诊治与科研工作，主持课题10项，发表论文140余篇。兼任中国研究型医院学会中西医结合呼吸专委会主任委员、中国医师协会中西医结合分会呼吸病专委会主任委员、世界中医药联合会呼吸专委会副会长，北京中西医结合学会呼吸专委会副主委，北京中医药学会肺系病专委会副主委等。

研究证实，中医药的整体调节，能够增强人体免疫力，同时还有抑杀病毒的作用。通过中医进方舱，建立了中医的方舱医院。564名患者没有一例转为重症的。取得经验以后，向别的方舱也推广，一万多名患者普遍使用了中药，各个方舱的转重率基本上就是2%到5%左右。方舱中医综合治疗，显著降低了由轻症转为重症的比例。

在这次抗击疫情过程中，中医药通过临床筛选出有效的方剂“三药三方”，发挥了重要的作用，“三药”即金花清感颗粒、连花清瘟颗粒和胶囊、血必净注射液，这三个药物都是前期经过审批的已经上市的老药，这次在新冠肺炎的治疗中发挥了重要的作用，显示出良好的临床疗效。其中，金花清感颗粒是2009年在抗击甲型H1N1流感中研发出的有效的中药。金花清感颗粒对治疗新冠肺炎的轻型、普通型患者疗效确切，可以缩短发热的时间，不仅能够提高淋巴细胞、白细胞的复常率，而且可以改善相关的免疫学指标。近期，金花清感颗粒又被国家药监局同时作为甲类非处方药管理，可以很好的满足临床救治的需要。

连花清瘟胶囊在治疗轻型、普通型患者方面显示出良好的疗效，在缓解发热、咳嗽、乏力等症状方面疗效明显。同时，可以有效地减轻转重率。血必净注射液可以促进炎症因子的消除，主要用于重型和危重型患者的早期和中期治疗，可以提高治愈率、出院率，减少重型向危重型方面的转化概率。鉴于“三药三方”，特别是“三药”在此次疫情中发挥的重要作用和取得的良好的临床证据，国家药监局已经批准将治疗新冠肺炎纳入到“三药”的新的药品适应症中。

“三方”是指清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方三个方剂，其中清肺排毒汤是源自于《伤寒论》的五个经典方剂融合组成的，在2月6日，国家卫生健康委、国家中医药管理局在前期取得临床良好疗效的基础上，即向全国推荐使用清肺排毒汤用于治疗新冠肺炎各型的患者，而且经过长期的临床观察，清肺排毒汤显示出了在阻断轻型、普通型向重型和危重型方面发展的重要作用。同时在重型和危重型抢救过程中也发挥了非常好的作用。清肺排毒汤是国家诊疗方案中推荐的是通用方剂。化湿败毒方和宣肺败毒方是黄璐琦院士团队和张伯礼院士团队在武汉前线的临床救治过程中，根据临床的观察总结出来的有效方剂，在阻断病情发展、改善症状，特别是在缩短病程方面有着良好的疗效。日前，清肺排毒颗粒和化湿败毒颗粒已经国家药监局批准，获得国家的临床试验批件。

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