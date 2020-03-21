业界人士共发倡议:加强心脑血管疾病长期管理

2020年3月21日，由人民网指导，人民健康、中国县域医院院长联盟、中国心血管健康联盟主办，医渡云、辉瑞普强联合支持举办的“后疫情时代：2020心脑血管疾病管理倡议”，在人民网在线发布。

参会嘉宾们表示，此次新冠肺炎易感人群中，心脑血管疾病人群被感染后发展为重症的风险较高。在相关疾病的预防、救治、管理上，如何创新诊疗模式、提高服务效率、发挥互联网诊疗优势，是亟待梳理总结的课题，要加强心脑血管疾病长期管理。

完善疫情下的患者健康管理 积极参与公益行动

对于患有心脑血管等慢性疾病人群来说，基础性疾病的存在，是不良预后的危险因素。《柳叶刀》杂志对99例COVID-19肺炎住院患者的回顾分析中发现，40%合并心脑血管疾病，而且心脑血管疾病患者更容易在COVID-19感染后发展为重症患者，死亡风险更高，需要更加及时诊治和更加积极的处理策略。

据《中国心血管病报告2018》报告统计，心脑血管病患者人数达2.9亿，死亡率居首位，高于肿瘤及其它疾病，每5例死亡中就有2例死于心脑血管病。因此，疫情期间，控制好心脑血管疾病患者的病情十分重要。

受疫情限制，大量心脑血管患者面临医院就诊困境，慢病患者通过互联网对长期健康管理需求愈加凸显。虽然互联网医院能在一定程度上缓解这一现状，却尚未形成标准化运营体系，存在“重症状咨询、轻疾病管理，重购药服务、轻患者关怀”，以及慢病健康管理专业性差、医疗质量有待提升等问题。日前，国家卫健委办公厅发布了《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。

中国科学院院士、中国心血管健康联盟主席、上海复旦大学附属中山医院葛均波表示，疫情之下没有旁观者。医生要行动起来，群策群力，发挥专业优势，积极响应各种公益活动，应用互联网技术，为广大患者、基层医疗机构提供专业的、有针对性的帮扶行动。

在会议上，多位院士和专家对如何更好地关爱心脑血管慢病患者、完善疫情下的慢病患者疾病管理制度、新冠肺炎疫情下心脑血管疾病急症的处理和慢病管理、互联网医疗的作用和医疗质量的提升等热点问题发表观点，并共同发起“后疫情时代：2020心脑血管疾病管理倡议”。

应用互联网手段，让患者得到便捷高效的高质量医疗服务

“随着疫情防控工作重心的变化，保护特殊人群正成为社会各界关注的话题。”人民健康总经理万世成表示，慢病管理是一场持久战，应该充分发挥互联网信息化的支撑作用，让医生和患者“紧密协作”，通过新技术、新智能，为心脑血管疾病患者提供更多帮助。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德倡议，医生、医疗机构、企业等社会各界应该行动起来，应用多种互联网手段为广大患者提供帮助，让更多患者得到便捷、高效以及高质量的医疗服务。

中国县域医院院长联盟执行主席、北大医院心内科和心脏中心主任霍勇呼吁，互联网医院应该行动起来，建立健全的互联网诊疗规范，通过提供更多的解决方案，来不断提升医生和患者的满意度和获得感，共建良好的互联网诊疗环境，为广大患者带来福音。

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝表示，心脑血管疾病的防控是县域和广大基层慢病管理的重要目标，各基层医疗机构，应当使用互联网医疗的创新手段，积极探索可能的慢病管理方法，在医共体政策指导下，实现高质量的慢病管理体系。

左上：人民网·人民健康主持人刘曦；右上：中国县域医院院长联盟执行主席、北大医院心内科和心脏中心主任霍勇教授；左下：中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝教授；右下：中国科学院院士、中国心血管健康联盟主席、上海复旦大学附属中山医院葛均波院士

落实“长处方”医保报销政策 多方联手探索落地方案

国家医保局、国家卫生健康委日前联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》。意见明确对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。互联网医疗机构为参保人在线开具电子处方，线下采取多种方式灵活配药，参保人可享受医保支付待遇。医保部门加强与互联网医疗机构的协作，诊疗费和药费医保负担部分在线直接结算，参保人如同在实体医院刷卡购药一样，仅需负担自付部分。

中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员、北京恒和医院院长周生来倡议，希望医疗机构、药店、快递业等为心脑血管疾病患者和疫情医疗打开方便之门，积极响应国家“长处方”和“互联网+医保”相关政策的落地实施，为患者提供高效的安心服务。

作为来自武汉地区的代表，武汉亚心总医院院长苏晞感谢各位专家、学者等在疫情期间对武汉的支持与帮助。他倡议，各社会医疗机构既应成为互联网医疗的探索者，更应成为健康秩序的倡导者，为缔造绿色健康的互联网医疗环境共同努力。

中：武汉亚心总医院院长苏晞；右：中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员、北京恒和医院院长周生来

支持本次倡议在线发布的辉瑞普强中国心脑血管和中枢神经领域负责人徐世坚表示，希望通过集合各界力量，积极与政府、学会广泛开展合作，大力提升公众对心梗、脑梗等疾病的防治意识，并不断增加药品的可及性，积极提供高质量的互联网医疗服务，建立未来在疫情期间保障日常患者诊疗的长效机制，并推动我国心脑血管疾病死亡率由升转降的拐点早日到来。

医渡云首席市场运营官徐丹表示，在疫情的新形势下，医渡云集团继续坚守初心，依托医疗人工智能技术，深入研发和生产具有优质水准的技术成果和产品，致力于为更多心脑血管疾病患者，带来高效安全的绿色医疗，服务于更多医护人员，建立可持续发展的智慧医疗全生态。

中：辉瑞普强中国心脑血管和中枢神经领域负责人徐世坚；右：医渡云首席市场运营官徐丹

人民健康联合医渡云发布“因数健康义诊公益行动”

立足当前、着眼长远，贵州省贵阳市副市长魏定梅认为，要强化公共卫生服务体系建设，并且继续强化疾病预防控制体系建设，切实提高防病控病的能力，疫情期间，企业应该坚定发展信心，抢抓机遇，顺势而为，开足马力、全力生产，化“危”为“机”，确保经济发展不受影响、少受影响。

贵州省贵阳市副市长魏定梅（右）

医渡云集团通过自身技术优势，已为政府、医疗机构等提供了一系列服务：截至2020年3月初，已产出近200篇新冠肺炎疫情分析和决策建议报告，为北京、宁波、重庆等十余个地区的疫情预判和决策贡献力量；向全国人民免费赠送累计13万张视频医生卡，助力各地疫情防控；推出“健康问问”免费在线AI健康咨询服务。

万众一心，共克时艰。抗击疫情，是与时间的赛跑。以“数据智能 绿色医疗”为使命，医渡云集团快速搭建“重专业、高品质、有保障”的心脑血管专属健康管理平台——因数健康，致力于为医生提供专属智能诊室和专病管理，致力于为患者提供更高效、更有温度的私人医生制健康管理服务。

因数健康平台积极响应倡议，为心脑血管疾病管理提供更高效的服务和对患者更有温度的关怀，从2020年3月21日起，在王陇德院士、葛均波院士、霍勇教授和孔灵芝秘书长领衔倡导下，因数健康平台将公益推出面对全国的心脑血管疾病线上义诊活动。葛均波院士号召全国涉及心脑血管疾病的专业医生积极加入，加入义诊公益行动。

为了让公益行动更加高效，因数健康推出小D医生助手，通过对连入互联网的血氧、心率、血压等指标进行标准化、专业化评估，为医生定制个性化健康管理方案提供科学而有力支撑。医渡云首席科学家闫峻介绍，小D医生助手的上线将提升线上疾病管理的效率。

医渡云首席科学家闫峻（右）

“这是惠及患者、全力做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作和加快推进‘互联网+医疗健康’应用落地的具体举措。”因数健康CEO梁宇鹏说。

因数健康CEO梁宇鹏（右）

本次义诊活动，全国各地医生均可报名参加。关注“因数工作台”公众号或搜微信号gh_4887944f73b4，输入“邀请码”三个字，即有机会与全国知名专家同台义诊。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德，中国科学院院士、中国心血管健康联盟主席、上海复旦大学附属中山医院葛均波，贵州省贵阳市副市长魏定梅，中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝，中国县域医院院长联盟执行主席、北大医院心内科和心脏中心主任霍勇，人民健康总经理万世成，中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员、北京恒和医院院长周生来，武汉亚心总医院院长苏晞，辉瑞普强中国心脑血管和中枢神经领域负责人徐世坚，医渡云首席市场运营官徐丹等，参加本次在线发布。