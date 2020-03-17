北京境外输入病例涉及6个国家

在昨天举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍了3月15日24时前确诊的境外输入性病例的总体情况，同时提醒北京市居民近期不要去有疫情的国家或地区旅行，减少感染的风险。

庞星火说，截至3月15日24时，本市境外输入确诊病例共31例，涉及6个国家，自意大利输入17例，自西班牙输入6例，自伊朗输入3例，自美国和英国各输入2例，自泰国输入1例。其中，男性病例12例，女性病例19例。年龄最小的6岁，最大的55岁，平均年龄27.9岁。输入病例中，17例为学生，6例为公司职员，5例为服务行业从业人员，3例为待业。输入病例户籍分布，浙江13例，山东、辽宁、北京、湖北、四川、甘肃、宁夏各2例，河北、福建、新疆、云南各1例。

“总的来看，目前欧洲输入病例较多，已成为境外输入病例主要风险区域。”庞星火说，北京市境外输入确诊病例，绝大多数入境时就有发热等症状，经过初步健康检测直接送至定点医院进行救治，抵京后出现症状并确诊的病例，都已经严格按要求进行了管控。有关部门提醒境外居民要做好个人防护，出现发热等症状要及时到当地医院就诊，同时减少外出，落实好当地的防控措施，按照非必须不安排的原则，不进行国际长途旅行；本市居民近期不要去有疫情的国家或地区旅行，减少感染的风险。（记者 贾晓宏）