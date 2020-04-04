北京新增1例境外输入确诊病例

4月2日零时至24时，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例1例，为英国输入病例。新增报告境外输入疑似病例1例。

4月2日，境外输入确诊病例治愈出院8例。截至4月2日24时，本市累计报告境外输入确诊病例167例，无境外输入无症状感染者报告，治愈出院病例34例。

4月2日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例，无新增报告疑似病例，无新增报告无症状感染者，治愈出院2例。截至4月2日24时，本市累计报告本地确诊病例416例，无处于医学观察期的无症状感染者，治愈出院病例400例，治愈出院率96.2%。

截至4月2日24时，全市有15个区已连续14天以上无报告新增本地确诊病例，为平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（70天）、门头沟区（60天）、怀柔区（56天）、顺义区（54天）、密云区（51天）、石景山区（49天）、大兴区（49天）、房山区（46天）、昌平区（45天）、西城区（43天）、通州区（43天）、丰台区（30天）、朝阳区（29天）、东城区（27天）。海淀区10天无报告新增本地确诊病例。

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍了4月2日报告的境外输入新冠肺炎病例情况。庞星火说，这名患者出现发热症状后一周，第三次核酸检测才显示为阳性，但他及时报告发热等症状，对于及时治疗起到了积极作用。

这名患者是一名留学生。3月11日至3月19日，该学生在英国居家上课，午餐订外卖，取外卖时均戴3M带呼吸阀口罩及手套。3月14日至3月19日，每天下午他都去租住地附近和同学聊天2至3小时，在室内未戴口罩。3月20日，他从英国伦敦出发，经迪拜转乘阿联酋航空EK306航班飞往北京，3月21日抵京。经海关检疫筛查后转送至集中隔离医学观察点。3月25日，该患者自测体温达到37.8℃，上报隔离点医务人员后由120急救车转送至小汤山医院治疗。3月25日、3月27日，医务人员两次为其进行新型冠状病毒核酸检测，结果均为阴性；4月2日再次采样检测，结果为阳性。结合患者境外留学史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月2日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。庞星火说，这名患者在入境后第5天出现低热症状，他能及时发现体温异常，并主动向医务人员报告，对及时治疗起到了积极作用。（记者 贾晓宏）