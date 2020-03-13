运动是良医——糖尿病患者的自我运动管理

大量流行病学以及临床研究证实，心血管疾病、糖尿病、脑卒中等都是可防可控的疾病。糖尿病常常伴有不同程度的糖、脂代谢紊乱、肥胖、高血压，是多重危险因素在一个患者身上同时存在。应用各种药物配合科学运动，把体重控制好，就可以收到更好的治疗效果。有氧运动能力的提高，可以降低多种慢性疾病的总死亡率。

2020年03月17日 （周二）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院?国家老年医学中心内分泌科主任郭立新教授进行视频直播，结合糖尿病诊疗的特点，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

郭立新，北京医院?国家老年医学中心内分泌科主任、教授、博士生导师。中央保健会诊专家，中华医学会糖尿病学分会候任主任委员，中国医师协会内分泌代谢科分会常委兼副总干事，北京医师协会内分泌专科医师分会会长，中华医学会老年医学分会内分泌学组副组长，中国药品安全合作联盟专家委员会副主任委员。《中华糖尿病杂志》副总编，《糖尿病天地.临床杂志》执行主编，《中国医学前沿杂志》副主编，《中华内分泌代谢杂志》、《中国糖尿病杂志》、《中华临床营养杂志》等多种专业杂志编委/常务编委。

擅长：糖尿病,甲状腺疾病,骨质疏松症等内分泌相关疾病。

有氧运动有独特的、不可替代的、附加的慢性病预防和治疗效果。研究显示，有氧运动可以改善心肺功能，有助于减轻体重，降低血糖和甘油三酯，是缓解压力，抗焦虑抑郁，改善心理状态的良医良药。

你可以把运动讲的非常复杂，但是也可以非常简单，就是把体重、腰围作为管理的目标，做到“管住嘴，迈开腿，日行万步路，吃动两平衡”。运动方式，选择游泳、爬山、跳舞、打拳都可以，最简单的“健康之路就在脚下”。

1.提高心肺耐力

心肺耐力(有氧能力)综合反映人体摄取、转运和利用氧的能力。它涉及到心脏泵血功能、肺部摄氧及交换气体能力、血液循环系统携带氧气至全身各部位的效率，以及肌肉等组织利用这些氧气的功能，较高水平的心肺耐力是身体健康的保证。

2降低动脉粥样硬化危险因素

1）降低安静时的收缩压和舒张压、减少运动中血压升高的幅度；减少运动中的血压波动；一次10分钟以上、中等强度有氧运动可以使运动后血压降低10－25/10-15mmHg、预防高血压、缓解轻度高血压与药物共同治疗轻中度高血压。

2）改善血脂。改善脂代谢功能、降低坏胆固醇、升高好胆固醇，长期坚持效果显著。

3）降低血液粘稠度

4）调节胰岛素和糖代谢。调节血糖，可显著减轻或缓解胰岛素抵抗; 使得胰岛素分泌曲线趋于正常；对糖代谢有良好调节作用。12周有氧运动使得60％以上糖调，节受损人群血糖恢复正常。

3.运动在能量平衡中发挥重要作用：

各种已知和未知的系统影响能量平衡的各个组成部分：能量储存、能量摄入、能量消耗、运动/体力活动在能量平衡中发挥重要作用；对于能量平衡有完整的理解，采取有效的预防和治疗策略就会延缓或遏制肥胖在世界范围内大规模流行。

4.增进骨、关节、韧带、肌腱健康

增加骨密度；增加骨和关节力量、增加韧带、肌腱的力量；防止多种骨、关节、肌肉、肌腱的损伤；降低骨质疏松发生的危险性；防止跌倒；减少腰痛风险。

5.改善心理状态

改善睡眠，提高生活质量、减少精神压力、 增加自信心、增加自我控制能力、增加协作能力。

6.对老龄化的影响

最新科学研究表明，常年坚持适当运动可以减缓脑萎缩，增加大脑灰质；减少老年认知障碍或老年性痴呆发病率，延缓衰老；增强老年人的体质和独立生活能力； 增加工作、娱乐和活动能力；减少老年摔倒或因摔倒而受伤的风险；预防或缓解老年人的功能受限；增强许多老年人慢性疾病的疗效；延长寿命：主要源于对慢病的作用。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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